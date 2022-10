La amarga experiencia de contraer matrimonio igualitario por amparo

A-AA+

DURANGO, Dgo., octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Luis Fernando Carrillo y su esposo Héctor Raúl fueron quizá la última pareja en contraer matrimonio a través de un amparo en Durango, justo antes de que el gobierno estatal emitiera un decreto y el Congreso avalara la unión entre parejas del mismo sexo. Luis Fernando califica la experiencia como "amarga", pero ahora le emociona saber que se gozará completamente de un derecho que, por mucho tiempo y por creencias de muchos legisladores, estuvo parado.

Después de meses de noviazgo, Luis Fernando y Héctor Raúl platicaron de la intención de formalizar la familia y obtener el derecho civil de contraer matrimonio. Congeniaban un futuro juntos, encajaban como pareja y eso los comenzó a motivar a querer casarse. Querían también una seguridad. Y a pesar del apoyo de su familia, su camino no fue fácil.

Luis Fernando menciona que en el trayecto supieron de una convocatoria por un grupo en Durango para apoyar la formalización legal de contraer matrimonio. Sin embargo, relata que hubo muchas vueltas, firmas y llevar documentación a todas partes. "No fue lo esperado", menciona Luis Fernando.

Recuerda que eran situaciones desesperantes porque no obtenían respuestas. "Se nos iba el sueño si decidir seguir o no", dice. Lo que en teoría tendría que ser un trámite sencillo y un proceso especial, para la pareja era motivo de tristeza y ansiedad. "Se fueron extendiendo hasta que pasaron seis meses, ni llamadas nos recibían, nos dejaban en visto, había citas en el Poder Judicial. Fue desgastante", dice Luis Fernando.

Después del fallido primer intento, la pareja pensó en varias opciones, una de ellas casarse fuera de Durango o ampararse. "Era pensar en el derecho a una pensión, a una seguridad social. Tomamos muchas opciones, aventarnos otra vez el trámite, si nos íbamos fuera de Durango", recuerda Luis Fernando. Al mismo tiempo, la pareja esperaba por una legislación en el Congreso, pero esta siempre era postergada o la votaban en contra. Por una u otra causa, no procedía. Se acercaron al activista Tadeo Campagne y un abogado los asesoró para interponer un amparo.

La demanda de amparo procedió y el pasado 7 de septiembre Luis Fernando y Héctor Raúl se casaron en Durango. Apenas unos días después, el 19 de septiembre, el gobierno estatal emitió un decreto para aceptar el matrimonio igualitario y dos días después el Congreso lo aprobó. "Fuimos prácticamente la última pareja que se casó con amparo. Ahora ya tendrán toda la facilidad y eso nos llena de alegría. Se abrieron los corazones y mentes para apoyarnos", comenta Luis Fernando sobre el gusto de que ahora, otras parejas homosexuales no batallarán como ellos.

Seguir sensibilizando Luis Fernando Carrillo recuerda que fue mucho trabajo por parte de activistas el poder lograr el matrimonio igualitario, una lucha de 10 años que finalmente se hizo tangible.

Para la pareja, el gran triunfo fue que ya no se puso en discusión el tema de los derechos humanos. Luis Fernando y Héctor Raúl acudían a marchas del orgullo gay o algunas concentraciones cuando se discutía el tema de la legislación del matrimonio igualitario, pero nunca, reconoce, fueron férreos activistas.

Para el activista y defensor de los derechos humanos, Tadeo Campagne, el siguiente paso es la sensibilización a la sociedad y plantear talleres del tema a los funcionarios del registro civil. "Sigue habiendo temor. Es como esta cuestión psicológica de que después de que te agredieron por mucho tiempo, difícilmente puedes creer a la primera", comenta Campagne.

Hasta el momento, a un mes de que se concediera el derecho, según estadísticas recabadas por el activista, suman 32 parejas en la entidad que han accedido en diferentes oficialías del estado a contraer matrimonio, y además, se han solicitado 10 divorcios, presumiblemente de parejas que se casaron en otros estados. "Al estar legislado ya pudieron entrar al trámite del divorcio. No es solo el derecho a contraer matrimonio, sino también a divorciarse. Es parte de adquirir estos derechos y ejercerlo", comenta Campagne.

Así mismo, asegura que no ha habido reportes de parejas a las que se les niegue el derecho, pero reconoce que hay gente en la comunidad que sigue temerosa o renuente, por lo que dice se requiere acompañamiento. "Se requiere el acompañamiento después de tanta negación, se necesita la confianza", comenta.