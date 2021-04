La ampliación del mandato de Zaldívar atropella la Constitución: Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo llamó a los integrantes de la Cámara de Diputados a "evitar un alabazo parlamentario y promover en cambio un debate nacional sobre esta cuestión trascendental para el futuro del país".

Mediante una carta publicada en sus redes sociales, el exaspirante a la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusó que la medida para ampliar el mandato de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es un "albazo incitado en las entrañas de un grupo con intereses perversos al interior del movimiento".

Detalló que este grupo "bajo la máscara de aduladores, pretenden engañar a quienes encabezan el ejecutivo y Judicial".

Muñoz Ledo aseguró que el intento de extensión de mandato "se trata de un Golpe de Estado, prospectado por quienes desean hacerse de la totalidad del poder en 2024, orientado asentar las bases de un régimen autoritario y la desaparición del sistema de división de poderes".

Acusó que "por la manera en la que se operó la reforma", ni el Presidente Andrés Manuel López obrador ni el Ministro Zaldívar "fueron consultados anticipadamente de esta maniobra".

Muñoz Ledo añadió que tanto López Obrador como Zaldívar "saben que la reforma votada por el Senado constituye un atropello en la Carta Magna" y que su aprobación "abre la puerta a la sistematización de quebrantamientos y convenciones al sistema jurídico de responsabilidad alguna".

El Presidente López Obrador ha defendido en diversas ocasiones la ampliación del mandato de Zaldívar, al asegurar que su presencia al frente de la SCJN permitirá efectuar y consolidar la reforma al Poder Judicial.

Esta mañana, el mandatario reiteró su posición.

"Creo que es muy importante que continúe el presidente Zaldívar porque es un hombre íntegro, honesto, con principios, y se requiere que las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial se convierta en realidad y para eso se necesita una gente honrada como el presidente de la Corte, el ministro Zaldívar, si no es él van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar al Poder Judicial", detalló en su conferencia de este martes.

Añadió que el Consejero de la Presidencia, Julio Scherzer Ibarra, le confirmó que la reforma no es anticonstitucional.

"El Consejero de Presidencia sostiene que no es inconstitucional y yo ya fijé mi postura ayer, en el sentido de que creo muy importante que continúe el presidente Arturo Zaldívar porque es un hombre íntegro, honesto, con principios y se requiere de que las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial se conviertan en realidad y para eso se necesita una gente honrada como el presidente de la Corte, el Ministro Zaldívar. Sino es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial", defendió el Presidente desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

El político de izquierda refirió que además, el papel del Ministro presidente Zaldívar es muy importante, porque "la mayoría en la SCJN la tienen quienes vienen del antiguo régimen", por lo que con él se puede lograr que "los jueces, magistrados, los ministros estén al servicio del pueblo, no al servicio de los grupos de intereses creados".

"Me preguntaron ayer ´¿pero no hay otro?´ De manera categórica, no hay otro, porque la mayoría en la Suprema Corte la tienen quienes vienen del antiguo régimen y se requiere que los jueces no sean empleados de los potentados, que los jueces defiendan al pueblo", argumentó.

"Durante el periodo neoliberal todo el Poder Legislativo, como el Poder Judicial, como el Poder Ejecutivo, se sometió al poder económico y ahora hay que emanciparlo, hay que renovar el Poder Judicial y por eso yo apruebo, apoyo, la decisión que tomaron en el Senado y que ahora se va a poner a consideración en la Cámara de Diputados para ver si se aprueba o no. Al final son ellos los que van a decidir", sostuvo el Presidente de México.

Por otro lado descartó que la ampliación dl periodo de Zaldívar la frente de la SCJN sea un intento de querer reelegirse.

"Ya escuché eso, de que si se amplía el periodo del presidente de la Corte es porque quiero relegirme, que es un ensayo general, un prólogo. No, yo no soy como ellos, quienes buscan la relección", aseguró.

La extensión de mandato fue aprobada, en lo general y lo particular, por el pleno del Senado el pasado jueves 15 de abril, cuando se discutía la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, modificando cuatro leyes y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Con mayoría del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aprobó una reforma judicial, pendiente de ratificación en la Cámara de Diputados, que amplía dos años más el mandato de Zaldívar, del 2022 al 2024.