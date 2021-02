La Cineteca Nacional vuelve oficialmente con funciones en salas

Mientras Cinépolis y espacios independientes, como Cinemanía, aún no confirman si reanudarán actividades el próximo lunes, la Cineteca Nacional ya sabe que abrirán sus 10 pantallas con la misma programación que tenían en diciembre, cuando tuvieron que cerrar por órdenes de las autoridades.

Este viernes la jefa de gobierno, Claudia Sheimbaun, dio luz verde para que los cines en la Ciudad de México puedan levantar la cortina, observando un máximo del 20% de aforo y con una última función a las 20:00 horas, además de poner en práctica protocolos sanitarios.

Cineteca Nacional fue el primer espacio de exhibición en recibir público, luego de que la semana pasada reactivara su foro al aire libre con funciones gratuitas.

Hasta este viernes habían asistido más de mil personas a las proyecciones gratuitas; este fin de semana, en el mismo lugar, se llevará a cabo la primera proyección pagando boleto, "El misterio del Sr. Pick", para la cual se vendieron 120 entradas con un costo de 60 pesos.

El cobro, explicaron funcionarios de la Cineteca, es porque siendo un título de distribuidora, se tenía que pagar algo.

A partir del lunes las salas del lugar tendrán títulos como "Amor amargo" (Francia), "Danyka" (México), "Mank" (EU), "Yo soy Greta Thunberg" (Suecia) y "Lupin III: El primero" (Japón).

El resto de las salas

La Ciudad de México alberga cerca de mil pantallas de cine, una séptima parte de las totales existentes en la República. Para evitar propagación de la Covid-19 las autoridades locales decidieron cerrar los espacios a mediados de diciembre, permaneciendo así por casi tres meses.

La capital nacional, en promedio anual, representa el 30% de boletos vendidos en el país, siendo junto con el Estado de México, que también reabre el lunes, los dos grandes bastiones del sector exhibidor.

Cinépolis, con casi 80 complejos en la ciudad, no ha confirmado si reiniciará actividades el lunes o en días siguientes. Cinemex no abrirá sus salas antes de mayo o junio en todo el país.

Hasta la noche de este viernes no se había dado a conocer la autorización de la apertura de salas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, requisito indispensable para poner todo en marcha.

"(El aforo del 20%) Es muy reducido, pero sabemos que es por la seguridad de todos y, como lo hemos hechos desde que esta situación inició, tomaremos todas las medidas", expresó Juan Pablo Bastarrachea, socio fundador de Cine Tonalá, espacio que abrirá el martes.

De acuerdo con un censo entre distribuidores, cintas como la mexicana "Dime cuando tú", con Verónica Castro y Jesús Zavala, así como "Monster hunter", protagonizada por Milla Jovovich, ambas ya exhibidas en entidades de la República, estarían listas para hacer su debut en la Ciudad de México.

También se proyectarían filmes de esteno como la animación de Disney "Raya y el último dragón", dirigido por el mexicano Carlos López Estrada y "Caos el inicio", con Daisy Ridley y Tom Holland.