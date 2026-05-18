La CNTE va a paro nacional, en 15 días

Ciudad de México.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pidió disculpas y comprensión a los habitantes de la Ciudad de México y a los padres y madres de familia ante el estallamiento de la huelga nacional programada para el 1 de junio, que incluirá una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo y la instalación de un plantón indefinido en la Plaza de la Constitución para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa.

"Pedimos la comprensión de la población de la CDMX. No es nuestra lucha entre ciudadanos, no es contra ustedes, es contra un sistema que día a día cancela nuestras conquistas y los derechos más fundamentales que tenemos. A los padres de familia les pedimos su comprensión. La huelga nacional es una necesidad, no es un gusto, no es un capricho", afirmó Isael González, secretario general de la Sección 7 de Chiapas.

Asimismo, explicó que la decisión fue tomada durante la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, que concluyó la madrugada del domingo tras más de 12 horas de discusión entre alrededor de 290 delegados de 30 secciones.

González sostuvo que el movimiento iniciará formalmente el 1 de junio con una marcha que partirá a las nueve de la mañana del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, donde se realizará un mitin y posteriormente la instalación del plantón.

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El líder sindical añadió que la CNTE instalará posteriormente una Asamblea Nacional Representativa para definir las movilizaciones y acciones de los días siguientes, y advirtió que "no hay manera de frenar la huelga nacional" si el gobierno federal no atiende las demandas centrales del magisterio.

"No hay otra forma de detener la huelga nacional, es la abrogación de las dos reformas", manifestó en referencia a la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa.

Durante la conferencia, la dirigencia magisterial aseguró que el gobierno federal respondió a su pliego petitorio con un documento de 17 páginas que, acusaron, evade las demandas centrales del movimiento magisterial y se limita a enumerar programas sociales.