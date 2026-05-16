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La corrupción reinó en los penales, con Rocha Moya

Reporte revela diversas anomalías en cárceles de Sinaloa

Por El Universal

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
La corrupción reinó en los penales, con Rocha Moya

Ciudad de México.- Visitas conyugales fuera de horario, entrada de equipos de internet satelital Starlink, refrigeradores, e incluso, camionetas con docenas de cajas sin revisar, son algunas de las irregularidades que jefes y custodios permitían que ingresaran en penales estatales de Sinaloa a cambio de sobornos durante la gestión del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y cuando estaba de secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, ambos acusados por el gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con el narco.

En diversas fichas de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad informan que, en 2024, en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán —considerado como uno de los más violentos del estado—, se ubicó una colusión de jefes y custodios para dejar pasar objetos no permitidos a cambio de dinero y regalos. En un acta fechada el 28 de noviembre del año 2024 se reporta que, en abril de ese año, "de manera voluntaria", un grupo de custodios permitieron el ingreso de objetos prohibidos, como un refrigerador de aproximadamente 20 pies, un equipo de internet satelital Starlink, así como paquetes sin ser revisados.

En otro reporte de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa se detalla que el 9 y 10 de abril se encontró que un elemento del penal de Aguaruto recibió dádivas de visitas de reclusos para evitar que paquetes y bolsas que llevaban en ese día de visita fueran revisados.

El informe destaca que el celador recibió tres aguacates como soborno por no revisar una caja de cartón de visita de un recluso.

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