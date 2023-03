La DEA ha demostrado que no puede con el combate a las drogas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha demostrado que no puede en el combate a las drogas en ese país y que su estrategia ha fallado a diferencia de su gobierno el cual, afirmó, ha habido buenos resultados y se ha reducido el número de homicidios por este flagelo.

En conferencia de prensa y en rechazo a la propuesta de legisladores republicanos de que el ejército estadounidense de intervenir en México para combatir a narcotraficantes mexicanos, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno seguirá ayudando y cooperando con el gobierno de Estados Unidos, pero "no subordinados".

"Cooperar con Estados Unidos para que no entre droga por la frontera de México a Estados Unidos, pero que no se mal interprete, que no quieran que eso sea lo primero, No, vamos a seguir ayudando y cooperando por cuestiones humanitarias, por solidaridad, pero no vamos nosotros a ser sus empleados, y nos van a venir a decir, "te vas a dedicar únicamente a esto", no. Nosotros somos libres, soberanos, tenemos nuestra estrategia.

"Hasta el del PAN (Marko Cortés, líder nacional del PAN dice 'alíniense a la DEA, conviértanse en policías del gobierno estadounidense', si a nosotros nos eligen en México para proteger a los mexicanos para cuidar a los mexicanos, y desde luego en el concierto de las naciones tenemos que ayudarnos mutuamente, pero no someternos y menos a estrategias fallidas.

En Palacio Nacional, el mandatario federal agregó: "¿Cómo le vamos dejar a la DEA la seguridad de México si han demostrado que no pueden? o ¿ha habido buenos resultados en Estados Unidos en cuanto al combate a las drogas? No y nosotros sí vamos avanzando y estamos reduciendo el número de homicidios y estamos atendiendo a los jóvenes.

"Vamos a seguir ayudando, cooperando con Estados Unidos, pero no subordinados", declaró.