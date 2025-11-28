La FGR de Gertz dejó al huachicol correr a sus anchas

El caso del dueño de Miss Universo exhibió una red de corrupción de tráfico de combustibles con pérdidas millonarias para el país, y puso de nuevo sobre la mesa el bajo nivel de efectividad de la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz desde 2019 y hasta su renuncia, respecto a las investigaciones para investigar estos negocios sucios y castigar a los involucrados.

Mientras en 2014 Pemex observó un pico de mil 045 personas sentenciadas por robo de hidrocarburos en juzgados federales y locales, para 2024 según una respuesta vía Transparencia la cifra se desplomó a sólo dos sentencias, y de enero a junio de este año, cero, ninguna persona sentenciada.

Sólo en instancias federales, la FGR apenas logró 11 sentencias condenatorias por delitos de hidrocarburos, entre 2019 y junio de 2025.

Según reportes periodísticos, una funcionaria de la FGR presuntamente aceptó sobornos para alertar al empresario Raúl Rocha sobre las investigaciones en su contra por huachicol fiscal, en la frontera sur.

Hechos que se suman a un escándalo previo, el de altos funcionarios de la Marina también presuntamente involucrados en una red de huachicol fiscal, que había operado durante meses con buques ingresando millones de litros de hidrocarburos en costas de Tamaulipas.

Tabla: Elaboración propia, con datos de Pemex

Todo con el antecedente de un nivel raquítico de sentencias por este tipo de crímenes, considerando la magnitud del daño al erario, al menos 16 mil millones por huachicol fiscal, y 20 mil millones que pierde Pemex cada año por tomas clandestinas.

Caen al mínimo sentencias por huachicol

Entre 2019 y julio de 2025, el área jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex) contabilizó seis mil 560 personas detenidas por delitos de robo de hidrocarburos en todas sus modalidades. Y en el mismo lapso de siete años, sólo 172 personas sentenciadas por esos crímenes en instancias de justicia federales o locales, sin que la Petrolera detallara cuántas fueron condenatorias.

De acuerdo con una respuesta en la Plataforma Nacional de Transparencia, en 2018 Pemex observó 215 sentencias, para 2023 la cifra bajó a sólo 12. Luego fueron sólo dos sentencias en 2024, y ninguna entre enero y julio de este año.

En instancias federales las cifras son aún más raquíticas. Entre 2019 y 2024, la FGR inició 44 mil carpetas de investigación por delitos en materia de hidrocarburos. En 2019 fueron 10 mil 461 carpetas, y para 2024 bajaron a cuatro mil 294.

Pese a ese volumen de investigaciones, el Consejo de la Judicatura Federal sólo registró entre 2019 y hasta junio de este año 21 sentencias por ese tipo de crímenes. De ellas, sólo 11 sentencias condenatorias en juzgados y centros de justicia federales por delitos de robo de hidrocarburos y posesión ilícita del combustible.

De las 21 sentencias en juzgados federales, seis se dieron en 2019, seis en 2020, cuatro en 2021, una en 2022, tres en 2023 y una en 2024. De enero a junio de este año, ninguna.

Entre 2019 y julio de 2025, el área jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex) contabilizó 6 mil 560 personas detenidas por delitos de robo de hidrocarburos en todas sus modalidades. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro

También en respuesta a una solicitud de Transparencia, la FGR refirió que de 2019 a 2024 sólo había investigado a un funcionario público presuntamente involucrado en robo de combustibles. Sólo mencionó que era un chofer, y que el caso fue en 2021, sin detallar qué ocurrió con la investigación.

En abril de 2024, los medios Reforma y Milenio reportaron que la FGR de Gertz falló en un caso clave de huachicol contra dos ingenieros monitoristas de Pemex señalados por la sustracción de 18 mil 210 barriles de gasolina en 2018. El Juez consideró que la Fiscalía no logró acreditar su responsabilidad, y fueron absueltos.

Desde 2019 la FGR recibe menos denuncias e inicia menos carpetas de investigación, según datos del INEGI. En delitos financieros, históricamente relevantes para perseguir corrupción y operaciones de lavado, la caída es drástica: se pasó de más de 10 mil carpetas abiertas en 2018 a apenas poco más de dos mil en 2024.

Había más de nueve mil órdenes de aprehensión pendientes de ejecución al cierre de 2023. Para los especialistas, eso evidencia una Fiscalía incapaz de cumplir siquiera sus funciones esenciales.

Daño millonario al erario

Los datos mencionados se magnifican al revisar el daño al presupuesto público que causa el robo y contrabando de combustible, el llamado huachicol fiscal, y los casos donde se menciona el presunto involucramiento de funcionarios de la Marina y de la propia FGR en redes de corrupción y tráfico ilegal de hidrocarburos.

Sólo en 2023 y 2024, Pemex descubrió 26 mil 664 tomas clandestinas de hidrocarburos, lo que representó pérdidas por 40 mil millones de pesos, según reportes de la petrolera.

Huachicol y Narco

Elementos de la Marina custodian contenedores con hidrocarburo decomisado. Foto: Semar

Si bien se registró una baja en los niveles de combustible robado respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando eran extraídos de forma clandestina 81 mil barriles diarios, el problema aún está lejos de erradicarse.

De hecho, durante 2024 Pemex padeció un incremento en la sustracción y comercio ilegal de los combustibles que produce. La petrolera estimó que el promedio de combustible robado ascendió a 17 mil barriles diarios en 2024, observándose un aumento del 10.4 por ciento en comparación con los 15 mil barriles diarios en 2023.

A esto se suma el daño patrimonial por el llamado huachicol fiscal, que es la importación ilegal de combustibles declarando que se trata de otro producto, como aditivos o lubricantes, para evadir el pago de impuestos al cruzar las aduanas.

Según el Secretario de Hacienda, las denuncias presentadas ante la FGR por huachicol fiscal hasta octubre involucraron un monto de al menos 16 mil millones de pesos que no llegaron a las arcas públicas, al evadir los controles aduanales.

En septiembre pasado autoridades federales informaron sobre la detención de 14 personas involucradas en huachicol fiscal en terminales marítimas de Tamaulipas, entre ellas mandos de la Marina como el Vicealmirante Manuel Roberto "N". Todo a partir de una denuncia presentada hace un par de años por el entonces Secretario de Marina, Rafael Ojeda, y la detección de un buque cargado de 10 millones de litros de diésel, armas y vehículos en marzo pasado. Un aseguramiento que el propio gobierno calificó como "histórico".

Apenas un par de meses después, estalló otro caso de alto impacto sobre una red de huachicol fiscal. Se reveló que el dueño del concurso Miss Universo, Raúl Rocha, es acusado de participar en una red de narcotráfico, tráfico de armas y huachicol, al trasladar ilegalmente hidrocarburos por la frontera con Guatemala.

De acuerdo con El País y el diario Reforma, en el expediente de la FGR se menciona que en la red de huachicol participó una funcionaria de la Fiscalía, Mari Carmen Ramírez Rodríguez, ya detenida en un penal de Morelos, y que al estar adscrita a la Fiscalía Especial en Investigación en Delitos de Materia de Hidrocarburos presuntamente aceptó sobornos para filtrar a Raúl Rocha y cómplices información sobre las investigaciones en su contra.

Sobre el tema, en la conferencia matutina la Presidenta Claudia Sheinbaum opinó sobre Gertz Manero: "Ha sido un buen trabajo al frente de la Fiscalía. Nos hemos coordinado en muchos temas. Pienso yo que necesitamos mucha más coordinación de las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Hay temas de seguridad, que es muy importante que haya una coordinación mayor; en eso estamos trabajando desde que llegamos".