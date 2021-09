"La florero" no tuvo ingobernabilidad: Sánchez Cordero con Loret

En entrevista con Carlos Loret, la extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, se congratuló en decir que durante sus tres años en el cargo no tuvo ningún episodio de ingobernabilidad.

Durante su participación en el programa de Latinus, la ahora senadora de la República se refirió a las críticas que recibió cuando estuvo al frente de Gobernación, en las que se referían a ella como "florero", toda vez que la Secretaría más importante del país parecía no tener peso dentro del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, la ministra en retiro apuró en decir que ni siquiera con los tres procesos electorales de 2019, 2020 y 2021, México tuvo "un solo evento de ingobernabilidad" con ella como titular de Gobernación.

"¿Cómo viste el aspecto de gobernabilidad en estas tres elecciones? (...) Sin ningún problema. Eso no se dice. La florero. Así: la florero, no tuvo un solo evento de ingobernabilidad", aseguró.

Esto, explicó, contrastó con lo que sucedió a dos días de su salida de la dependencia, donde el Presidente fue detenido rumbo a su conferencia matutina por maestros de la CNTE en Chiapas.

Durante la entrevista, en la que se habló sobre su relación con Julio Scherer, con los gobernadores y el presidente López Obrador, además del caso Florence Cassez, Sánchez Cordero destacó que con su salida de la Segob, esta dependencia podría volver el "viejo estilo".

"Eso es parte de (mi salida). Ahí ya se le concentró, por ejemplo, (a Adán Augusto López) lo que Julio (Scherer) tenía. Que tenía la relación con la Fiscalía y la relación con el Poder Judicial. Eso que también me tocaba a mí y que el Presidente decidió que el interlocutor iba a ser Julio Scherer", explicó.

Finalmente, a pregunta de Carlos Loret, la senadora apuntó que lo único que le cambiaría al presidente López Obrador sería su relación y confianza hacia sus colaboradores, pues, consideró, a veces no es la más conveniente.

"Yo creo que tenerle demasiada confianza a sus colaboradores... de repente esa confianza tan ilimitada que les da, a veces no creo que sea tan conveniente", finalizó.