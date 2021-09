"La gente y la historia me juzgarán", dice AMLO sobre su legado como Presidente

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que será el pueblo de México y la historia quienes lo juzguen al concluir su Gobierno.

"No puedo hablar sobre eso. Eso lo dirá la historia. Yo quiero terminar bien, seguir sirviendo al pueblo de México. Y cuando pasé el tiempo la gente va a juzgarnos. Ahora sí que la historia nos juzgará y hay que esperarnos, falta mucho", expresó el mandatario federal al ser cuestionado sobre cuál va a ser su legado.

Desde Palacio Nacional, el Presidente también comentó que en la política se le juzga a un dirigente hasta sus últimos días, por ello, mencionó que es importante ser consecuente todo el tiempo y nunca ceder.

"En la política se le juzga a un dirigente hasta sus último días. Hasta que muere, porque puede ser que se actúe de manera consecuente en un largo tiempo y luego se claudique al final de la vida. Y lo importante es ser consecuente todo el tiempo, no claudicar nunca", señaló.

En conferencia matutina, López Obrador reiteró que si "el pueblo, la naturaleza, la ciencia y el creador" lo permiten, él concluirá su mandato dentro de tres años más.

Y como lo ha hecho en ocasiones anteriores, el Jefe del Ejecutivo federal agregó que cuando eso pase, él se retirará de la política por completo para entregarle la estafeta a quien tenga los ideales y principios para "seguir engrandeciendo a México".

"Entonces falta tiempo, en mi caso me faltan tres años. Si así lo decide el pueblo, la naturaleza, la ciencia y el creador. Tres años y hasta ahí llegué, porque ya lo he dicho varias veces, me voy a retirar. Me jubilo y no vuelvo a participar en la política, en nada, ni a opinar de nada. Ya termino mi ciclo", indicó.

"Y se está formando un relevo generacional que también eso es parte del trabajo que llevamos a cabo. Que podamos entregarle la estafeta a mujeres, hombres, con ideales, con principios, que le tengan amor al pueblo para seguir engrandeciendo a México", dijo.

"Entonces va ser la historia el que va a juzgarnos a todos en su momento", concluyó.