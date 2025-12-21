La Iglesia católica insta al respeto y defensa de la dignidad humana

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- La Iglesia católica hizo un llamado a respetar la dignidad humana, "porque eso no se negocia y pertenece a toda persona más allá de cualquier circunstancia, estado o situación".

A través de su editorial Desde la Fe, indicó que la vida humana debe ser respetada y protegida absolutamente en todo momento y llamó a "no descartar al no nacido, ni al enfermo, ni al anciano".

"La defensa de la dignidad de cada persona no depende de que piense como yo, vote como yo o viva en la misma zona que yo", dijo.

"Si Dios nace para todos, entonces toda vida merece respeto, toda persona merece un trato humano, y toda diferencia debe ser ocasión de diálogo y búsqueda del bien común, no de odio ni descalificación", agregó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, señaló que cuando la violencia normaliza la muerte, cuando la polarización rompe la convivencia, cuando la pobreza y la soledad se vuelven algo cotidiano, "el pesebre nos devuelve una pregunta incómoda: ¿a quién le estamos negando el lugar?".

Ante ello, pidió reconocer la dignidad de cada persona, defender toda vida y hacerle lugar al otro.

"De otra manera, le quitamos al pesebre la oportunidad de convertirse en un modo de vida y le damos valor como un simple elemento decorativo", concluyó.