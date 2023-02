La Iglesia pide a México agilizar los permisos de migrantes varados en el sur

La Iglesia católica pidió este miércoles al Gobierno mexicano que agilice los permisos para los miles de migrantes que están varados en la frontera sur de México, desde donde buscan llegar a Estados Unidos.

Martín Moreno, párroco de la parroquia de San Agustín, declaró a los medios que la Iglesia en Tapachula, en el límite de México con Guatemala, ve en los migrantes "mucho sufrimiento" de personas que no puedan comer ni dormir, además de la incertidumbre y marginación que experimentan.

El religioso lamentó que haya incrementado el número de mujeres y niños que llegan a la frontera sur de México, donde antes casi todos los migrantes eran hombres adultos.

"Eso nos duele más que los varones, por eso es que se ha implementado que en los albergues mujeres y niños se acepten al ser más vulnerables. Duele, aunque se intenta hacer algo más por ellos", comentó.

El migrante venezolano Deoniras Ortega destacó que todos los migrantes quieren salir de Tapachula, pero son las autoridades que retrasan los trámites para poder avanzar.

"La principal queja de nosotros es que no hay dinero, tiene que uno dormir en los parques en la calle, en lo que espera uno sus papeles, porque si pagas renta vives cómodamente o no comes", indicó.

En este contexto, el padre Moreno recalcó que el estancamiento de las personas indocumentadas afecta porque se carece de ayuda humanitaria.

"El fenómeno migratorio como muchas cosas de ahora, es un problema complejo y desde el punto de vista humanitario, es una crisis migratoria, porque la migración se produce por diversos problemas y procesos donde gobiernos no saben gestionar el bien para todos", explicó el también vicario general de la diócesis de Tapachula.

Asimismo, vislumbró que los migrantes salgan de nuevo en caravana ante la falta de oportunidades y la inacción de las autoridades.

"Va a llegar un momento en que se van a juntar tantos que van a reactivarse las caravanas, eso es parte del problema y poco se puede hacer", comentó.

La Iglesia anticipa más migrantes en la ciudad fronteriza y espera poder apoyarlos y seguir motivando a la comunidad mexicana para seguir otorgando los apoyos.

La región vive un flujo migratorio récord con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.

Asimismo, en 2022, según datos de la Comar, México recibió 118.478 peticiones de migrantes que solicitaron asilo, la segunda cifra más alta tras la de 2021 con 131.448 casos.