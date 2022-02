La mitad de mujeres que viven con su pareja, sin trabajo remunerado: Inegi

El 51% de las mujeres de 15 años o más unidas que vivían con su cónyuge o pareja en la misma vivienda, dijo ser no económicamente activa (alrededor de 13 millones), pero su pareja sí lo es, revelan datos publicados por el Inegi a propósito del Día de San Valentín el próximo 14 de febrero.

Si bien esta situación prevalece en la mitad de los hogares donde conviven las parejas, el instituto reconoce que el trabajo doméstico no remunerado y la crianza de los hijos es una actividad fundamental para el desarrollo de los integrantes de la familia.

En 34 de cada 100 parejas ambos dijeron ser económicamente activos. Por otra parte, una de cada ocho mujeres (12%) declaró no formar parte del mercado laboral, condición que su pareja comparte. En 3% de los casos, la mujer dijo ser económicamente activa y su pareja o cónyuge no.

---Mujeres que viven con su pareja

En 2020 había 27 millones de mujeres de 15 años o más unidas. De ellas, 95% (25.6 millones) declaró que su pareja o cónyuge vive en la misma vivienda con ella, 4% (1.2 millones) que no vive con ella y 1% (228 mil) no especificó esta situación.

En cuanto a la edad, se observa un alto porcentaje de mujeres unidas (69%) que conviven en la misma vivienda con una pareja que tiene más edad que la de ella; solo una de cada cinco (19%) convive con una pareja que tiene una edad menor a la de ella y en 12% ambos cuentan con la misma edad.

La mayor parte de las mujeres unidas que declararon que viven con su cónyuge o pareja en la misma vivienda, tenían algún grado aprobado en secundaria (7.8 millones, que representan 31%).

De este grupo, 47% dijo tener un cónyuge o pareja con la misma escolaridad, 23% señaló tener una pareja con al menos un grado aprobado en primaria y solo 7% respondió que su cónyuge o pareja cuenta con algún grado aprobado en educación superior. Una situación similar se observó cuando la mujer contaba con nivel de instrucción de primaria.

El 18% de las mujeres unidas que residían con su cónyuge o pareja en la misma vivienda tenían algún grado aprobado en educación superior (4.6 millones). De ellas, 67% señaló que su pareja tiene la misma escolaridad que ella y 20% dijo que su pareja cuenta con algún grado aprobado en educación media superior.

En general, las mujeres unidas y que tienen algún grado de educación superior residen con una pareja con escolaridad similar o mayor a la de ella y es poco frecuente que su pareja tenga un nivel de escolaridad menor al suyo.

---Situación conyugal

En 2020, del total de la población de 15 años o más de edad (94 millones), 38 de cada 100 estaba casada (35.6 millones), tres de cada 10 estaba soltera (27.9 millones) y una de cada cinco vivía en unión libre (18.4 millones).

Les siguió la población separada con 6% (5.2 millones), viuda con 5% (4.8 millones) y divorciada con 2% (2 millones).

Por sexo, el porcentaje de hombres respecto al de las mujeres es más alto en la población soltera, casada y en unión libre. Las proporciones de mujeres son más altas en la población separada, divorciada y viuda.

---Matrimonios

En 2020, de acuerdo con los datos de las Estadísticas de nupcialidad, se registraron 335 mil 563 matrimonios, cifra menor a la de 2019, cuando se registraron 504 mil 923. La mayoría de los eventos registrados en 2020 fueron de parejas de diferente sexo con 333 mil 87 matrimonios, mientras que 2 mil 476 correspondieron a parejas del mismo sexo.

En los matrimonios heterosexuales, el promedio de edad a la que se casaron los hombres fue de 33 años, mientras que las mujeres contrajeron nupcias en promedio a los 30 años.

En los matrimonios del mismo sexo, la edad promedio en la que se casaron los hombres fue a los 37 años (cónyuge uno) y los 35 años (cónyuge dos); mientras en las parejas de mujeres el promedio de edad fue de 35 años (cónyuge uno) y 34 años (cónyuge dos).

---Divorcios

El número de divorcios entre 2019 y 2020 disminuyó de 160 mil 107 a 92 mil 739. De estos últimos, 92 mil 524 correspondieron a separaciones legales de parejas de distinto sexo, mientras que 215 fueron eventos de parejas del mismo sexo.

Los divorcios respecto a los matrimonios aumentaron paulatinamente de 2000 a 2019, al pasar de 7 a 32 divorcios por cada 100 matrimonios. Sin embargo, de 2019 a 2020 pasaron de 32 a 28 divorcios por cada 100 matrimonios.