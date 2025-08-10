La opulenta fiesta de cumpleaños de Pedro Haces en Madrid genera polémica

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- Los recientes llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la dirigente morenista Luisa María Alcalde a "vivir en la justa medianía" contrastan con las vacaciones en el extranjero de algunos integrantes de la bancada guinda, quienes han justificado sus viajes como un descanso tras "extenuantes jornadas de trabajo". Así lo argumentó "Andy" López Beltrán en un comunicado, luego de que circularan fotografías suyas en Tokio, Japón.

Desde Mario Delgado, titular de la SEP, en Lisboa, Portugal, hasta el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador gastando, según él, solo 7 mil 500 pesos por noche en el hotel japonés donde se hospedó, la opulencia morenista ha suscitado polémica por ir en contracorriente al principio de "austeridad republicana" que pregonan líderes del partido.

Tal es el caso del diputado federal morenista y secretario general de la CATEM, Pedro Haces Barba, quien de acuerdo con el periodista y columnista, Claudio Ochoa Huerta, festejó su cumpleaños el pasado viernes 18 de julio en el hotel Rosewood Villa Magna de Madrid, España.

Dicha celebración, no obstante, fue también una pasarela de legisladores de Morena quien, según el columnista, fueron invitados por Haces Barba, ya que él se encargó de los gastos de "una decena de habitaciones en ese lujoso hotel cinco estrellas".

Los invitados a la fiesta de Pedro Haces en Madrid

Ochoa Huerta detalló en su columna "La fiesta de Haces en España... y México" que el líder de la CATEM congregó, para su evento, cerca de 100 invitados.

Entre los asistentes, se encuentran:

· Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro. En un principio, negó que se hospedara en el hotel madrileño. Sin embargo, después de que se difundieran fotografías del legislador y su esposa, aseveró que "sólo había ido a desayunar" y que, además, solo pagó 100 euros por el buffet.

· Enrique Vázquez Navarro, diputado federal de Morena y cercano a Ricardo Monreal Ávila. Además de asistir a la fiesta de Haces, también fue captado en un video en Ibiza, en un antro llamado "Lío", que es conocido por ser uno de los más caros de la zona.

· Además, Carla Patricia Estrada Güitrón, productora de telenovelas como "El privilegio de amar" y "Quinceañera".

Los costos de la austeridad republicana desde España

Asimismo, según lo informado por Claudio Ochoa, la noche en el hotel Rosewood Villa Magna ronda los 15 mil pesos en promedio.

Sin embargo, mencionó que a diferencia del hospedaje, el evento tuvo mayor planificación y privacidad ya que se estableció una prohibición de teléfonos celulares para, de esta manera, impedir fotografías.