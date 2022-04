La senadora ausente: Lilly Téllez reporta 26 faltas, pero en 64 sesiones pasó lista y se fue

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– La senadora Lilly Téllez enfrenta críticas por ausentarse en la votación de un punto de acuerdo impulsado por el PAN para llamar a comparecer a los encargados del Tren Maya, pero no es extraño que la legisladora no esté presente en las discusiones de la Cámara Alta, como dan cuenta los registros de sus asistencias y de sus votaciones.



Desde que llegó al Senado, en septiembre del 2018, primero como integrante Morena y actualmente con el PAN, la legisladora reporta 26 inasistencias justificadas, cuatro ausencias por estar de comisión oficial, 12 sesiones en las que pasó lista, pero no estuvo en el Pleno, y 52 más en las que faltó al menos a una de las votaciones.

El caso más reciente se dio esta semana, cuando Téllez no acudió a la votación con la cual Acción Nacional buscaba que Javier May Rodríguez, director de FONATUR; María Luisa Albores González, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Blanca Alicia Mendoza Vera, titular de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, acudieran al Congreso por "las diversas irregularidades derivadas de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya", que va de Cancún a Tulum.

El punto de acuerdo no fue respaldado por la mayoría de los senadores presentes y fue rechazado. No obstante, en redes sociales la senadora panista fue cuestionada por su ausencia, a lo que respondió: "A quienes me preguntan por mi voto, les agradezco y les doy respuesta: No fui al Senado hoy por un asunto de salud; tengo siete hernias en la columna vertebral, cuatro cervicales y tres lumbares. Hay días malos, hoy fue uno de esos".

Si bien, la Senadora Téllez tiene registradas en el sistema inasistencias justificadas como las de los días 16, 22 y 23 de febrero pasados, que coinciden cuando dio a conocer que había enfermado de COVID-19, también se tiene el reporte de sesiones, como la del 2 de marzo pasado cuando estuvo ausente en cinco de las nueve votaciones de los dictámenes que se discutieron en el Pleno.

En otras ocasiones, por ejemplo, se tiene contabilizada su asistencia, pese a haberse ausentado de la votación en el Pleno, como sucedió el jueves 11 de noviembre de 2021, cuando no se presentó a la votación de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como se puede cotejar en los registros del Senado.

Las faltas de la legisladora contrastan con el protagonismo que ha adquirido en la Cámara Alta, desde donde busca impulsar sus aspiraciones presidenciales que en días pasados la llevaron a afiliarse al Partido Acción Nacional, dentro del cual ha sido identificada dentro del ala más conservadora de esta fuerza política.

Por ejemplo, el pasado 16 de marzo interrumpió una sesión para reproducir con su celular los balidos de un borrego, en burla por la respuesta que dio el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Parlamento Europeo. El mandatario federal lamentó que los eurodiputados se "sumen como borregos" a la estrategia "reaccionaria" y "golpista" contra su Gobierno, luego de que esta instancia le pidiera acabar con su "retórica populista" contra la prensa.

UN HISTORIAL DE FALTAS

En su primer año en el Senado, en el primer periodo ordinario, Lilly Téllez, entonces integrante del Grupo Parlamentario de Morena, tuvo tres inasistencias justificadas, y además se ausentó en algunas de las votaciones que tuvieron lugar en siete sesiones; en una de ellas, la del 29 de noviembre, pasó lista, pero no estuvo en ninguna de las votaciones de los tres dictámenes que se discutieron, según se desprende de la información proporcionada por el Senado.

En el primer periodo extraordinario se ausentó, por ejemplo, en la ratificación de Jesús Seade Kuri, como Subsecretario para América del Norte.

Ya en el segundo periodo ordinario, de febrero a abril de 2019, tuvo dos inasistencias justificadas además de una por comisión oficial, y aunque pasó lista en ocho sesiones, en cinco de ellas no participó en todas las votaciones y en tres no votó ninguna de las iniciativas que se trataron.

En el segundo periodo extraordinario, del segundo receso, asistió a todas las sesiones. Mientras que en el tercer extraordinario se ausentó en tres de las cuatro sesiones: en la del miércoles 19 de junio de 2019 no estuvo en la votación de un acuerdo, un día después se ausentó en la votación de uno de los seis dictámenes discutidos ese día y el último día de ese periodo, el 1 de julio, no estuvo en la discusión de dos de los cincos dictámenes atendidos.

En su segundo año como Senadora, en el primer periodo ordinario, tuvo tres inasistencias justificadas y dos más por comisión oficial. A estas faltas se sumaron las 16 ausencias que tuvo durante las votaciones, de las cuales en dos días, el 10 de octubre y el 29 de noviembre, no participó en ninguno de los asuntos que trató el Pleno.

Para el segundo periodo ordinario, de febrero a abril de 2020, Lilly Téllez tuvo cuatro inasistencias justificadas y se fue de cuatro sesiones, en dos de ellas no votó ninguno de los asuntos que trató el Pleno.

En el primer y segundo extraordinario de ese segundo receso, la legisladora ya por entonces en el PAN, no acudió a los dos días de sesión, aunque se trataron de inasistencias justificadas.

En lo que respecta a su tercer año en la Cámara Alta, tuvo cuatro inasistencias justificadas a la par que dejó cinco sesiones en el Pleno, en la del 29 de octubre de 2020 estuvo ausente en todas las votaciones de ese día, mientras que en la del 18 de noviembre no participó en cinco de las 10 votaciones de dictámenes; en la de un día después se ausentó en una de las cinco votaciones de dictámenes. Para el 9 de diciembre no acudió a cinco de las 14 votaciones de dictámenes, y en la votación de una minuta, y un día después faltó a cuatro de las seis votaciones de dictámenes, y en la de uno de dos acuerdos.

Para el segundo periodo ordinario, de febrero a abril de 2021, registró sólo una inasistencia justificada, aunque se ausentó en 10 de las 11 votaciones de dictámenes del 11 de marzo, y en tres de las cinco votaciones de dictámenes del 17 de marzo.

En su cuarto año en el Senado, Téllez tuvo cuatro inasistencias justificadas y además abandonó 14 sesiones del Pleno, en tres estuvo ausente de todas las votaciones y en 11 participó en algunas de las votaciones, pero después se fue.

Y en lo que va del segundo periodo ordinario de sesiones, que arrancó en febrero, suma tres inasistencias justificadas, además de que se ausentó en cinco de las nueve votaciones de dictámenes que se discutieron en la sesión del pasado 2 de marzo.