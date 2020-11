La UIF no encontró indicios de "lavado" en finanzas de Pío López Obrador

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no encontró indicios de lavado de dinero o triangulación de recursos sobre las finanzas de Pío López Obrador y David León, sin embargo, aún falta determinar si se cometieron delitos electorales.

Fuentes federales confirmaron a EL UNIVERSAL que de la investigación que la UIF concluyó sobre el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex Coordinador Nacional de Protección Civil, no se detectaron delitos financieros para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la UIF, la información de esta investigación será entregada mañana al INE para que determine si existe o no responsabilidad administrativa y, en su caso, presente denuncia ante la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) por la posible comisión de delitos electorales.

Luego de la difusión de los videos en los que se observa a Pío López, hermano del presidente, recibiendo dinero por parte de David León para supuestamente financiar la campaña electoral de 2018, el INE solicitó a la UIF su colaboración para indagar las finanzas de ambos personajes.

En octubre pasado, Pío López compareció ante la FEDE para rendir declaración sobre los videos, por lo que la Fiscalía encabezada por José Agustín Ortiz Pinchetti deberá determinar si procede o no penalmente contra él y David León.