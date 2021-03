"La valla se puso porque están muy molestos los conservadores", dice AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que la valla metálica fue colocada en Palacio Nacional "porque están muy molestos los conservadores", y dijo que se pretendía provocar disturbios como en una manifestación anterior, donde una bomba molotov alcanzó a varias mujeres en el Zócalo capitalino.

El Presidente transmitió esta mañana un video de Reforma con la nota sobre la manifestación que terminó con mujeres lesionadas.

"Lo que quisiera la derecha, el conservadurismo, es que se cayera en una provocación, se cayera en la trampa de la violencia para decir: ´¿ya ven? Gobierno represor. Son iguales´/. Y no, no somos iguales. El conservadurismo es sinónimo de autoritarismo, no se olvide. El conservadurismo se alimenta del pensamiento de Hitler, de Stalin, de Franco, de Pinochet. Eso es el autoritarismo. No podemos permitir que haya esta manipulación", dijo el Presidente.

"Están buscando por todos lados cómo dañados. Les molesta muchísimo que se atiendan los pobres. Ellos son de la idea de que el que nace pobre muera pobre", agregó. "Son clasistas, son racistas".

Antes, el Presidente reclamó que los medios de comunicación no fueran críticos en casos como el de Ernestina Ascensio, indígena nahua de 73 años que fue violada y asesinada por soldados en febrero de 2007 en la sierra de Zongolica, en Veracruz.

"Esta manipulación que hacen del movimiento feminista. Lo quieren coptar gente que nunca han defendido a las mujeres, que antes callaban con las injusticias. Es cosa de preguntarnos cuando se da la violación de la señora Ernestina Ascensio, ¿cuántos reportajes hizo Televisa, o Azteca, el Reforma, Universal, Milenio? ¿Qué se decía?", dijo el Presidente.

"Antes no había protestas [por el Día Internacional de la Mujer]. Empezaron con nuestro Gobierno, para atacarnos", expresó López Obrador.

El Presidente realizó su rueda de prensa matutina con las secretarias de su gabinete, al señalar que "nunca" se había hecho tanto por las mujeres.

Por ello, acusó a la prensa de mostrarlo como enemigo de las mujeres y callar durante las violaciones en los sexenios anteriores.

"Ahora están [los medios] contra nosotros, pero debe quedar muy claro que nosotros estamos a favor de la igualdad de las mujeres, a favor de que se garanticen sus derechos, de todas las mujeres de México, no estamos en contra de las mujeres ni del movimiento feminista", comentó.

Anoche, activistas denunciaron que policías encapuchados llegaron a un domicilio y rompieron la puerta para entrar. Eran de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Las mujeres estaban en una casa de Polanco, en la Miguel Hidalgo. De acuerdo con las autoridades, había bombas molotov y mariguana.