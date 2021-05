Lamenta Monreal amenazas y retención de Mario Delgado y legisladores

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, lamentó las amenazas y retención del presidente de ese partido, Mario Delgado y legisladores en Tamaulipas por parte de un grupo de jóvenes armado.

En un mensaje en su cuenta de Twitter llamó a las autoridades de Tamaulipas "a que no sobrecalienten el clima electoral, y permitan que la jornada comicial se lleve a cabo en paz en esa entidad".

El senador manifestó su solidaridad plena con Mario Delgado y subrayó que Tamaulipas está en una crisis institucional y urge atenderla, ya que no son válidos "los alegatos facciosos ni la confrontación partidista que buscan prolongarla".

"Mi solidaridad con @mario_delgado, la senadora @mtra_lupita y legisladores ante los lamentables hechos ocurridos hoy en Tamaulipas. Llamo a la prudencia, a que las autoridades locales no sobrecalienten el clima electoral, y permitan que la jornada comicial se lleve a cabo en paz", indicó.

Denuncia Mario Delgado de retención en Tamaulipas por grupo armado

Cabe destacar que este viernes el líder nacional de Morena denunció en sus redes sociales que él y su equipo fueron retenidos por hombres armados cuando viajaban en camioneta en una carretera de Tamaulipas.

En un video luego de la agresión, Delgado describió cómo los hombres de la pickup les decían algo inaudible, a lo que el equipo de Mario Delgado respondía: "No podemos salir, somos de Morena, tenemos que avanzar".

Y concluyó su relato con el mensaje: "Así están las cosas en Tamaulipas, ojalá haya una explicación sobre lo que acaba de ocurrir. Tamaulipas vive una crisis de inseguridad, de violencia. No se lo deseamos a nadie".