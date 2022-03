Lamentan senadores de oposición respuesta al Parlamento Europeo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Senadores de oposición lamentaron y criticaron la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al Parlamento Europeo por condenar los asesinatos de periodistas en México y señalaron que nuestro país ya se convirtió en la burla del mundo por este tipo de reacciones desde la mañanera dónde ya se raya en la demencia.

El senador del PAN, Erandi Bermúdez, dijo en Twitter que México no merece convertirse en la burla de todo el mundo.

"Qué pena el simplismo, el odio y el resentimiento con el que fue escrito esto. Por dignidad @m_ebrard debe renunciar. ¡Esto no es México! ¡Esto no nos representa!".

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, apuntó: Vaya manera de responder del Gobierno de México al Parlamento Europeo.

"Está dicho: este Gobierno raya en la demencia", subrayó el senador.

Emilio Álvarez Icaza, del grupo plural, dijo da pena el gobierno de mi país. "Pequeñez y mediocridad la respuesta del Gobierno mexicano al Parlamento Europeo".

Argumentó que lejos de asumir la indignación por el asesinato de periodistas y defensores de #DDHH, se auto elogia.

"La administración de Andrés Manuel López Obrador se perfila como la del mayor número de periodistas, defensores de derechos humanos y ambientalistas asesinados".

Recordó que el Presidente "calumnia y ataca todos los días a periodistas, ¡¡y aún así dice que respeta los Derechos Humanos!!"

La senadora del PAN, Alejandra Reynoso, apuntó " Que vergüenza de comunicado, sacaron el cobre a nivel internacional... Sin mencionar lo nada diplomático, lo grosero y lo innecesario que es".

"El Parlamento Europeo consideró a México como el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo. Es una pena el estado de descomposición en el que se encuentra el país, mientras el Gobierno amedrenta a los periodistas en vez de protegerlos", agregó.