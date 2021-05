Larrazabal coincide que Samuel García es el candidato de AMLO

El candidato del PAN al gobierno de Nuevo León, Fernando Larrazabal Bretón, afirmó que con los pronunciamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el proceso electoral en Nuevo León, está muy claro que Samuel García es el candidato de Morena y que este partido ya abandonó a Clara Luz Flores.

Por ello, pidió a los nuevoleoneses reflexionar si quieren que Morena llegue al poder en el estado a través de Movimiento Ciudadano.

"Está clarísimo, está bien claro que el candidato del presidente y de Morena es Samuel García, es la única conclusión que yo puedo tener; ya Morena abandonó a Clara Luz y agarraron a Samuel como su candidato", dijo el panista y agregó que por eso los ciudadanos del estado deben de pensar muy bien si quieren que Morena logre la gubernatura a través de Samuel.

"Recuerden que el dueño de Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), viene siendo Dante Delgado y que toda la vida de la trayectoria de ese partido, ha sido de la mano de López Obrador", expuso Larrazabal y agregó que el mismo Samuel García como senador, en la mayoría de las votaciones lo hizo a favor de los votos de Morena.

"Aquí trae un discurso anti Morena, pero en la realidad cuando vota él en lo personal, ha votado a favor de Morena por instrucciones del dueño de Movimiento Ciudadano que es Dante Delgado; socio político de toda la vida de López Obrador. Por eso, afirmó, ya cambiaron de candidato, ahora el candidato de Morena es Samuel (García)".

Insistió a pregunta de la prensa que Samuel García no es el Plan B, "ahorita es el único plan, ya no tienen otro, López Obrador en su afán de apoderarse de Nuevo León ya agarró a Samuel, es el candidato que traen ahorita".

A su vez, el abanderado de la coalición PRI-PRD, Adrián de la Garza Santos, ante el hecho de que por tercer día seguido el presidente López Obrador arremetió en su contra por su propuesta de la "tarjeta rosa", señaló que Morena y Movimiento Ciudadano son lo mismo.

Cuestionado por la prensa, al respecto comentó De la Garza que el mandatario busca influir en la elección de Nuevo León y que Movimiento Ciudadano "le está haciendo juego a Morena para tratar de dividir el voto", porque una vez que los dirigente de Morena y López Obrador se dieron cuenta que su candidata (Clara Luz Flores) "no levanta en las encuestas", pretenden que Samuel García, sea el gobernador de Nuevo León.

Afirmó que "los nuevoleoneses ya se están dando cuenta del trabajo sistemático para apoyar a Samuel como su nuevo candidato de Morena" y agregó que "no estamos de acuerdo en que Morena sea el que gobierne este estado a través de Movimiento Ciudadano".

Señaló el priista, "yo le hago el llamado a la gente de Nuevo León, a los que ya se dieron cuenta, que reafirman esa posición y a quienes no se han querido dar cuenta, que vean, que analicen los hechos, no de los últimos días, sino los hechos históricos desde su candidatura para senador y en el Senado".

Expuso que más del 90 por ciento de las propuestas de Morena fueron avaladas por Samuel García, "pero además manda felicitar al presidente y él le regresa la felicitación con un apoyo claro para tratar de posicionarlo como su candidato", declaró Adrián de la Garza.

Consideró que jurídicamente atacarán su propuesta de inversión social con la tarjeta "Mujer Fuerte", liderados por Julio Scherer, consejero del presidente, por lo que anticipó: "también nos vamos a defender jurídicamente si es necesario".

Asimismo, estimó que sus denuncias contra Samuel García en la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y presuntos nexos con el crimen organizado, serán ignoradas; la Unidad de Inteligencia Financiera no intervendrá, ni el Instituto Nacional Electoral cuestionará siquiera el posicionamiento del mandatario violando la veda electoral, así que, a pesar de las pruebas que aportó ante la FGR, "no le va a hacer nada a Samuel·, ya que Morena y Movimiento Ciudadano son lo mismo".