Las polémicas de Pedro Salmerón

Pedro Salmerón (Coatzacoalcos, Veracruz, 7 de octubre de 1971) volvió a ser el centro de la polémica, pues fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser embajador de México en Panamá; el anuncio dio pie a diferentes críticas por parte de actores políticos y colectivos feministas, pues recordaron que desde hace un par de años, el historiador fue señalado de acoso sexual, por lo que surgió el surgió el "hashtag" "#UnAcosadorNoDebeSerEmbajador". Sin embargo, este no es el primer escándalo que enfrenta.

---Los "valientes jóvenes" de la Liga Comunista 23 de Septiembre

Al inicio de esta administración, Salmerón fue designado como director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), pero el 17 de septiembre de 2019 provocó una controversia tras calificar a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre como "valientes jóvenes", en una publicación difundida a través del Facebook oficial del INEHRM que fue titulada como "17 de septiembre, 1973. Muerte de Eugenio Garza Sada".

En la publicación promovida con el "hashtag" "#HoyEnLaHistoria", el funcionario recordó que Eugenio Garza Sada fue "uno de los más notables y emprendedores industriales del país, murió acribillado por un grupo de jóvenes socialistas armados que intentaron secuestrarlo".

Salmerón Sanginés describió al empresario como alguien que "a pesar de su fortuna, era un hombre modesto y austero" y a quien también se le recuerda como el fundador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Su muerte fue resultado de la profunda división que experimentó la sociedad mexicana desde los años sesenta, cuando muchos jóvenes que veían canceladas las posibilidades de participación y transformación pacífica de un sistema político vertical y autoritario, buscaron cambiar las cosas por la vía violenta. En su lucha contra el estado y el sistema capitalista, identificaron a los empresarios nacionales como sus enemigos, de ahí que no fuera nada raro que planearan secuestrar a Garza Sada".

Sin embargo, cuando "cuando un comando de valientes jóvenes de la Liga Comunista 23 de Septiembre intentó raptarlo, se desató una balacera en la que perdieron la vida don Eugenio y sus escoltas, Bernardo Chapa y Modesto Hernández, y dos de los guerrilleros", agregó.

La publicación tuvo cerca de 100 comentarios, en su mayoría criticaron la forma en la que Salmerón Sanginés calificó a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre; pero Salmerón argumentó: "Intentamos entender a jóvenes que vieron cerradas todas las vías pacíficas de transformación, que habían visto asesinados a mansalva a sus compañeros y que decidieron enfrentar al poder del Estado en condiciones desventajosas. No pensaban matar a don Eugenio".

Tras esa publicación, Salmerón recibió diferentes críticas. Por su parte, el INEHRM tuvo que emitir un comunicado en el que ofreció disculpas y señaló que no realizaba apología del delito.

"A nadie se pretendió ofender con el adjetivo 'valientes' que calificó a esos jóvenes; al contrario, en la nota se quiso reivindicar la figura de Garza Sada. ´Valiente´ no significa ser héroe ni hacer lo correcto. Ofrecemos una sincera disculpa a quienes se ofendieron por este adjetivo, que no fue en el sentido de justificar su acción, que terminó en la muerte del empresario (...) No se reivindica la lucha armada ni hace una apología de la violencia".

Aunque el INEHRM es una institución que depende de la Secretaría de Cultura, Salmerón presentó su renuncia en una carta que dirigió únicamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y no a Alejandra Frausto, titular de la dependencia federal.

"Pongo el cargo de director del INEHRM a disposición del Presidente y hago de este texto mi renuncia formal al mismo. Renuncia que le presento al Presidente que con valor y decisión está transformando a México. Al Presidente, no a la derecha de talante fascista", indicó Salmerón.

A su vez, la Secretaría de Cultura envió un comunicado en el que indicó que su titular, Alejandra Frausto, designó a Felipe Arturo Ávila Espinosa como director del INEHRM.

---La "guerra" contra Brenda Lozano

En agosto de 2021, se dio a conocer que el escritor Jorge F. Hernández fue cesado de su cargo como agregado cultural de México en la Embajada de España, por supuestamente haber hecho "comentarios misóginos contra la embajadora María Carmen Oñate".

Ese cargo, anunció el entonces director ejecutivo de Diplomacia Cultural, Enrique Márquez, sería ocupado por la escritora Brenda Lozano, pero tan pronto como se dio a conocer el nombramiento, funcionarios de la 4T y seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador la criticaron.

Uno de los principales críticos de Brenda Lozano fue Salmerón: "Las mafias de escritores: podemos rastrear la protección de @m_ebrard a @emarquezj @EMSRE2019 quien nombró agregada cultural en España a una escritora de su círculo, que ha insultado al gobierno con estridencia: @heraclesmigato, escritora asidua en @Letras_Libres", escribió en Twitter.

Agregó que "no puede menos que indignarnos que se designe para un cargo tan representativo, a alguien que ha insultado soez y sistemáticamente al nuevo gobierno, a su titular, a su esposa, como ha hecho @heraclesmigato".

Enrique Márquez renunció a su cargo y compartió el 19 de agosto de 2021 la carta "En defensa de Brenda" acusó a Pedro Salmerón de activar una guerra en redes sociales: "La guerra en redes sociales que ha activado Pedro Salmerón, un furibundo militante que es escuchado por el poder, ha encontrado, desde el día de ayer, un significativo eco y no deja de ser un elemento que explica mi renuncia".

---Pedro Salmerón, señalado de acoso sexual

Tras darse a conocer que Pedro Salmerón fue propuesto como embajador de México en Panamá, se generaron diferentes críticas, pues usuarias en redes sociales recordaron que ha sido acusado de acoso sexual.

Como parte de las críticas surgió el "hashtag" "#UnAcosadorNoDebeSerEmbajador" y Cuarta Ola, "organización Estudiantil del ITAM que busca transgredir el status quo patriarcal dentro y fuera de la Institución", emitió un comunicado en el que externó su "indignación y preocupación por las múltiples denuncias en su contra por acoso que están siendo ignoradas. Durante sus años como profesor dentro del ITAM, Pedro Salmerón aprovechó su posición de autoridad para acosar sexualmente a sus alumnas, razón por la que se inició una investigación en sus contra".

La organización detalló que "desde entonces, (Salmerón) ha tachado de falsas las denuncias de nuestras compañeras y ha negado en varias ocasiones que estas denuncias fueran la razón por la que salió de la institución. Sin embargo, tanto las denuncias como la investigación han sido reconocidas en varias ocasiones por directivos del ITAM".

Pese a todas las acusaciones y críticas, Salmerón dijo: "La saturación del odio en esta red muestran que para los enemigos de la #4T soy más importante de lo que pensaba. Agradezco a @lopezobrador_ y a @m_ebrard la confianza y me retiro un par de días de esta tormentita artificial".

---¿Quién es Pedro Salmerón?

Pedro Salmerón es licenciado, maestro y doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México. Para obtener esos grados académicos presentó las tesis "La División del Norte en la historiografía de la Revolución (1917-1994)", "La construcción del Partido de la Revolución (1928-1946)", "La División del Norte", respectivamente.

Es miembro del Sistema Nacional de investigadores, Nivel II, y autor de los libros Juárez, la rebelión interminable; Los carrancistas, la historia contada del victorioso Ejército del Noroeste y La batalla por Tenochtitlán, por mencionar algunos.