Las puertas están abiertas en el IMSS a enfermos de Covid: Robledo

El director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, afirmó que el Seguro Social honra su compromiso histórico con la salud de la población al abrir sus puertas a la atención de quien esté enfermo de Covid-19, por lo cual es la institución que atiende a más pacientes en el país, reportó en comparecencia de casi cinco horas, en comisiones del Senado.

A las preguntas de los senadores, Robledo Aburto respondió que la tasa de mortalidad de pacientes es mayor en el Seguro Social que en hospitales privados, porque un enfermo en los servicios privados, eventualmente, tiene protección de gastos médicos y acude a consulta con los primeros síntomas del contagio, y en las instituciones de seguridad social, llegan cuando el mal avanzó.

El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), condujo la comparecencia de los directores del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, ante integrantes de las comisiones de Salud y Seguridad Social.

En sus respuestas, Robledo Aburto explicó que en los meses de la pandemia, "todas las instituciones hemos mandado a resguardo domiciliario a un número importantísimo de personal que también se ha contagiado".

La tasa de contagio oscila en el 9%, y es muy semejante entre personal médico de unidades Covid que en la atención general de enfermedades, señaló.

"Se contagian con un punto de diferencia de quienes atienden enfermos de Covid-19, quienes están en sus casas, son contagiosos comunitarios, ya sea porque salieron de su casa, porque trabajan en otra institución distinta al Seguro Social o porque un familiar, desafortunadamente, los contagió".

Reportó que en octubre, "atendimos al 57.6% de todos los pacientes del país; en septiembre, al 53%. En marzo, al empezar, la atención fue del 43% a los enfermos de toda la república". Un caso relevante es el de Coahuila, donde el IMSS atendió 75.9% de todos los pacientes de Covid del estado; el otro 25%, todas las otras instituciones", dijo.

En ese sentido, manifestó que "no hubiera estado a la altura de la historia del Seguro Social cerrar las puertas, decir: ' vamos a atender sólo a nuestros derechohabientes', o preocuparnos por las tasas de letalidad. Había que atender a todos, si era el 75%, en un estado. Así ha sido y eso es lo que nos ha tocado y así vamos a seguir".

Señaló que entre los derechohabientes del IMSS "la presencia de comorbilidades, como la diabetes e hipertensión, es muy alta, es más alta que en los hospitales privados.

"El nivel de gravedad de las personas cuando ingresan a la hospitalización es mayor en el Seguro Social, entre otras cosas porque se tarda más la gente en llegar, por diferentes razones. Quien tiene un seguro privado de salud, generalmente, ante el primer síntoma acude y quizá no tiene que gestionar una incapacidad, quizá no tiene un problema en su casa sobre quién va a proveer de los ingresos; pero en el Seguro sí, y se tardan más la gente". Resaltó la importancia de que ante el Covid-19, los derechohabientes se atiendan de manera más temprana.

Formuló un reconocimiento al personal del Seguro Social: "Es el que ha seguido ahí con ya mucha presión, mucho estrés, mucho cansancio y seguramente no es lo que se está viviendo en los hospitales privados".