Las recomendaciones oficiales para el uso del cubrebocas

A-AA+

El Gobierno de México publicó este lunes una actualización de lineamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante Covid-19. Éstos se deben aplicar al nivel Nacional para todos los centros de trabajo, además de tener tienen por objetivo establecer las medidas específicas que las actividades económicas deberán implementar en el marco de la estrategia general para la Nueva Normalidad.

La elaboración del documento tuvo la participación de la Secretaría de Salud (Ssa), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Economía (SE), así como del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes integran el Comité.

Después de que el día de hoy, el Comité de Nueva Normalidad estableció que, en ningún caso, se debe obligar a las personas a realizarse pruebas de laboratorio para verificar que no tengan Covid-19, como requisito para regresar a trabajar, además que el uso del cubrebocas ya no será obligatorio.

Se sugiere el uso de cubrebocas de acuerdo con el siguiente esquema:

- Espacios abiertos Con sana distancia: No obligatorio.

- Espacios abiertos Sin sana distancia: Recomendable.

- Espacios cerrados Con sana distancia: No obligatorio.

- Espacios cerrados Sin sana distancia: Recomendable.

Donde se sugiere SÍ usar cubrebocas

- En lugares de trabajo mal ventilados las personas que compartan el mismo lugar físico de trabajo.

- A las personas que decidieron no vacunarse o con inmunocompromiso se les sugiere utilizar cubrebocas en todo momento.

Donde se sugiere NO usar cubrebocas

- Personas que no comparten el lugar físico de trabajo.

- Al tomar bebidas o consumir alimentos.

Valor de manera individual. Los puestos de trabajo donde se presente una muy alta exposición a fuentes conocidas o sospechosas de SARS-CoV-2, como las personas trabajadoras del cuidado de la salud, que realizan procedimientos que generan aerosoles, deberán usar cubrebocas N95 (o su equivalente), guantes, bata y protección de ojos.