logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Fotogalería

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Laura Itzel Castillo liderará acciones solidarias en el Senado

Laura Itzel Castillo destaca la importancia de la agenda del Senado con la reforma a la Ley Aduanera y la comparecencia de Marcelo Ebrard.

Por El Universal

Octubre 12, 2025 04:11 p.m.
A
Laura Itzel Castillo liderará acciones solidarias en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, adelantó que esta semana en el Senado avanzarán con una agenda centrada en acciones solidarias para apoyar a la población afectada por las intensas lluvias en distintas entidades del país, por lo que este lunes se instalará el centro de acopio "para apoyar a nuestras hermanas y hermanos damnificados".

Además, informó que esta misma semana la minuta de la reforma a la Ley Aduanera se discutirá en comisiones y posteriormente en el pleno.

Destacó que otro de los asuntos importantes es que se presentará la ratificación de Roberto Velasco Álvarez como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La presidenta del Senado confirmó que el próximo miércoles 15 de octubre, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, comparecerá ante el pleno, como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Laura Itzel Castillo afirmó que desde la Mesa Directiva, "estaremos atentos para recibir la minuta de la Reforma a la Ley de Amparo con sus modificaciones".

"Desde la casa del pueblo, seguimos trabajando en favor de nuestra nación", destacó la presidenta del Senado en un mensaje en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Laura Itzel Castillo liderará acciones solidarias en el Senado
Laura Itzel Castillo liderará acciones solidarias en el Senado

Laura Itzel Castillo liderará acciones solidarias en el Senado

SLP

El Universal

Laura Itzel Castillo destaca la importancia de la agenda del Senado con la reforma a la Ley Aduanera y la comparecencia de Marcelo Ebrard.

Trump viaja a Oriente Medio para celebrar alto el fuego y acuerdo de rehenes
Trump viaja a Oriente Medio para celebrar alto el fuego y acuerdo de rehenes

Trump viaja a Oriente Medio para celebrar alto el fuego y acuerdo de rehenes

SLP

AP

Trump busca remodelar Oriente Medio y restablecer relaciones en una región volátil

Taquero regala comida a afectados por inundaciones en Poza Rica
Taquero regala comida a afectados por inundaciones en Poza Rica

Taquero regala comida a afectados por inundaciones en Poza Rica

SLP

El Universal

Un taquero en Poza Rica se solidariza con los afectados por las inundaciones al regalar comida

Censo para distribuir apoyos a damnificados por intensas lluvias
Censo para distribuir apoyos a damnificados por intensas lluvias

Censo para distribuir apoyos a damnificados por intensas lluvias

SLP

El Universal

Se inicia un censo para distribuir apoyos a los afectados por las intensas lluvias en Puebla, Veracruz e Hidalgo.