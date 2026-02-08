Laura Itzel Castillo resalta la reforma laboral en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, confirmó que este martes 10 de febrero las comisiones unidas del Trabajo y Previsión Social, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos discutirán y votarán el dictamen de la reforma que reduce de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal.

El pasado miércoles, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, anunció que la intención es que la reforma se apruebe en el pleno en la sesión del 11 de febrero.

En un video difundido en redes sociales, Castillo Juárez detalla la agenda legislativa prevista para esta semana, en la que también destaca la sesión solemne de este martes en la que el pleno rendirá un homenaje póstumo al senador por Baja California Gustavo Sánchez Vásquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, fallecido la semana pasada.

La Presidenta del Senado informó que ese mismo día, en sesión ordinaria del pleno, la Mesa Directiva tomará la protesta de ley a magistradas y magistrados de circuito.

"Quiero comunicarte que en Comisiones Unidas se discutirá el dictamen para la reforma laboral. Las Comisiones Unidas son la de Puntos Constitucionales, la de Trabajo y Previsión Social y la de Estudios Legislativos", detalló.

"Durante las sesiones del 10 y el 11 se presentarán iniciativas de los diferentes grupos parlamentarios.

"También celebraremos una Sesión Solemne para rendirle homenaje al senador Gustavo Sánchez Vásquez, del estado de Baja California, quien lamentablemente falleció.

"También discutiremos un acuerdo en torno a la celebración del 40 Aniversario del Instituto Belisario Domínguez, un Instituto dedicado a la investigación, que está dentro del Senado de la República. El mismo martes 10, vamos a tomarle la protesta a magistrados y magistradas de circuito", resaltó.

Laura Itzel Castillo informó que al inicio de la sesión del miércoles 11 de febrero va a participar un hablante de lengua indígena "de una de las diversas comunidades y pueblos que tenemos en nuestro país".