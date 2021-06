Layda Sansores recibe constancia como gobernadora de Campeche

El Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) entregó la tarde de este domingo la constancia de haber obtenido la mayoría de votos de la elección de gobernador del Estado, celebrada el domingo pasado, a la candidata de la coalición Morena-PT, Layda Elena Sansores San Román. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montufar, y la alianza "Va por Campeche" (PRI-PAN-PRD) anunciaron que no reconocen el supuesto triunfo de la morenista y dijeron que acudirán ante los tribunales para revisar voto por voto la elección. Fernández Montufar advirtió que la elección del domingo pasado fue un "auténtico cochinero" y que pese a eso él obtuvo el mayor número de sufragios con 133 mil 899, según sus cifras, y en segundo lugar Morena-PT con 132 mil 548 votos.

En tercer sitio, de acuerdo a MC, quedó la alianza PRI-PAN-PRD con 103 mil 500 sufragios. Por lo mismo -declaró en redes sociales- "no permitiré que esa señora con antecedentes de lo peor, gobierne Campeche" y reiteró que impugnará la elección ante los tribunales tanto local como federal. Por su parte, el presidente estatal del PRI de Campeche, Ricardo Medina Farfán, informó que impugnarán la elección del pasado domingo por una serie de irregularidades y pedirán que se anule y repita la elección. Para esto, la alianza "Va por Campeche" tendría que demostrar que hubo irregularidades mínimo en el 20 por ciento de las mil 190 casillas donde se votó el pasado domingo 6 de junio.

De acuerdo a la ley electoral de Campeche, el IEEC entrega la constancia de mayoría de votos y será el Tribunal Electoral del Estado quien declarará "gobernador o gobernadora electa del Estado" a quien finalmente haya obtenido la mayoría de votos y eso podría ser la próxima semana.



"Mi padre construyo la casa del PRI y a mí me tocó hacerle su tumba"

Ante militantes y simpatizantes de Morena que la acompañaron en la unidad deportiva de la colonia Maderas, Layda Sansores San Román recordó a su padre, el exgobernador Carlos Sansores Pérez, quien dijo construyó la sede del PRI. "Mi padre le construyó la casa y a mí me tocó construirle la tumba", enfatizó. "Hoy se desbordan, después de tantos años de espera y todos juntos vamos a darle otro rostro, el que se merecen Carmen y Campeche; quitar todas las fechorías para cambiar y construir la Cuarta Trasformación", expreso.

Explicó que antes de ir a recoger en la constancia que le acredita su mayoría de votos en la elección del pasado domingo, tenía que venir a Carmen a festejar un día sublime junto con el equipo ganador de Morena. "Se pasaron por varias pruebas pero está aquí la victoria del pueblo", reitero.

Felicitó a Pablo Gutiérrez Lazarus, quien será el alcalde y que "cumplió como gran guerrero para llegar a la victoria y no caer en provocaciones durante el camino". Declaro que "con el apoyo del gran líder Andrés López Obrador, en Campeche y Carmen quedarán atrás 92 años de sufrimiento y de explotación al pueblo, esta tierra tendrá otro destino. También agradeció reiteradamente el apoyo del pueblo carmelita, en medio de porras y del "sí se pudo, sí se pudo".