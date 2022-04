Legisladores de Morena estallan tras derrota en reforma eléctrica

La noche de este domingo los diputados de las bancadas del PRI, PAN, PRD, y MC evitaron que el grupo mayoritario avalara la reforma energética del presidente, Andrés Manuel López Obrador, minutos después, los diputados de Morena reaccionaron a través de twitter.

Tal fue el caso del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien por medio de un tweet escribió lo siguiente:

"Se consuma la traición a la patria de PRI PAN MC y PRD. El pueblo de México sabrá reclamárselos y cobrárselos a la primera oportunidad. Nos vemos en junio. Hay mucho pueblo para tan pocos traidores. ¡Viva México y su soberanía energética!".

Por su parte, la diputada federal de Ciudad Juárez, Andrea Chávez, comentó: "Aún falta que nos juzgue la historia. No se confíen, el pueblo está despierto y tiene memoria. Hoy terminaron de cavar su tumba. ¡Vende patrias! Esta patria no les pertenece".

El senador por el estado de Tabasco, Ovidio Peralta Suárez, escribió: "Esta noche [domingo] las y los diputados del PRI, PAN, PRD y MC, votaron por su suicidio político, los millones que hoy se llevan en sus bolsillos es el precio que se pusieron para traicionar al pueblo de México quienes nos haremos escuchar en las urnas. #TRAIDORES_A_LA_PATRIA"

La senadora morenista, Antares Vázquez Alatorre, por su parte, tuiteó: "Esta Semana Santa, por 30 monedas (millones?) el PRIANRDMC pretende entregar la soberanía nacional a extranjeros. ¡No pasarán! Pero los #TRAIDORES_A_LA_PATRIA pasarán al basurero de la historia"

De igual forma la senadora fundadora de Morena Tamaulipas, Lupita Covarrubias, expresó: "Los #RostrosDeLaTraición a la Patria no se olvidarán, se consuma los verdaderos intereses del PRI, PAN, PRD y MC. Vamos a seguir luchando por la soberanía de #México y por el bienestar de su pueblo hasta el final".