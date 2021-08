Legisladores del PRI y PAN viajaron por el mundo previo a la Reforma Energética

Fue en agosto de 2020, hace poco más de un año, cuando Emilio Lozoya Austin, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) que en febrero de 2013 el Presidente Peña Nieto y el Secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso le indicaron entregar "montos importantes de dinero" —provenientes de los sobornos de la constructora Odebrecht— a legisladores de oposición para que votaran a favor de la Reforma Energética.

El 17 de septiembre de 2014, expone la denuncia, una persona del equipo de trabajo de Lozoya le entregó 6 millones de pesos a David Penchyna Grub en una oficina alterna de Pemex ubicada en Montes Urales, 425, en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

David Penchyna Grub / Archivo

Peña Nieto y Videgaray, dice la declaración del testigo colaborador, establecieron como "enlace" con los legisladores de oposición a Penchyna Grub, "quien en la mayoría de las reuniones" iba acompañado justo por los senadores panistas de los viajes Jorge Luis Lavalle Maury y Salvador Vega Casillas, así como por los ahora gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, Francisco Domínguez Servién y Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Según Lozoya, este grupo de cuatro legisladores blanquiazules lo extorsionaba "de manera brutal" y recibieron dinero a cambio de votar a favor de la Reforma Energética. El coordinador de la bancada panista del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, también es acusado de haber sido sobornado.

En la misma denuncia, Lozoya dijo que Videgaray le instruyó recibir al Diputado federal Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex: "En específico, Luis Videgaray Caso me instruyó a entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había insistido en reunirse conmigo".

En esa reunión, Anaya le habría comentado sus aspiraciones de gobernar su oriundo Querétaro, que había negociado ya con Videgaray para que se le apoyara y que "odiaba" a su contrincante Pancho Domínguez "por corrupto".

"En la primera semana de agosto de 2014, el señor Norberto Gallardo, quien es miembro del Estado Mayor Presidencial y fungía como mi jefe de escoltas, entregó el apoyo solicitado a un enlace designado por Anaya directamente en las instalaciones de la Cámara de Diputados [en el estacionamiento]", detalló Lozoya en específico sobre Ricardo Anaya, quien informó este lunes que fue requerido por la FGR.

Anaya ha acusado, además, a esta autoridad de buscar modificar las declaraciones de Lozoya para poder armar un caso en su contra y encarcelarlo. "Antes, decía que yo había recibido dinero cuando yo era Diputado quesque a cambio de mi voto, el 8 de agosto de 2014, pero se dieron cuenta que en esa fecha yo no era Diputado y que en esa fecha ni siquiera estaba en la Ciudad de México".

Al igual que Ricardo Anaya, todos los señalados han rechazado, en su momento, las acusaciones de Lozoya.

No obstante, el legislador Jorge Luis Lavalle —con quien Penchyna viajó a Europa y a Norteamérica— permanece detenido en el Reclusorio Norte desde abril pasado señalado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho.

En tanto el legislador panista Vega Casillas —con quien Penchyna viajó a Bogotá, Brasil, Canadá y Estados Unidos— dijo que las declaraciones de Lozoya eran "mentiras de un delincuente confeso" y una "estupidez".

Tanto Vega Casillas como Luis Lavalle son funcionarios cercanos a Felipe Calderón Hinojosa. El primero tuvo varios puestos en la administración de 2006-2012. Fue parte del enlace institucional del fideicomiso para el cambio de Gobierno (de Fox a Calderón) y titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Por su parte, Lavalle Maury, miembro activo del PAN desde 2006, ocupó puestos en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en sus delegaciones estatales en Campeche en ese mismo periodo.

De acuerdo con la denuncia, el Secretario de Hacienda Luis Videgaray designó a qué legisladores dar los fajos de dinero en bolsas transparentes mediante terceros en la oficina de Lomas de Chapultepec. Anotaba los nombres para llevar "un control puntual" de a quiénes se sobornaba. Dichos recursos en efectivo ascendieron a 80 millones de pesos y se liberaron entre 2013 y 2014 conforme el entonces Secretario de Hacienda lo iba indicando.

En marzo de 2014, en el evento Ceraweek en Houston, Texas, el ahora Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, en "estado de ebriedad" tomó una bandera de México y la lanzó gritando que "esto era una traición porque no le cumplían con la entrega del monto pactado", según refiere el mismo documento que ha sido desestimado por el mandatario.

"Quiero aclarar —resaltó Lozoya— que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona", afirmó ante la Fiscalía sobre el grupo de panistas referido. "Además de extorsionarme, presionaban y extorsionaban a los grupos gasolineros y diversos contratistas de Pemex [...] La extorsión era constante: pedían cita, se presentaban en mi despacho y exigían más dinero y extorsionaban con el argumento de que ´echarían abajo la Reforma Energética'".

A solicitud del Secretario de Hacienda, Lozoya recibió en diversas ocasiones a los legisladores de oposición cuyas exigencias ascendían "hasta 50 millones de dólares" para dar su voto a favor de la reforma, según el denunciante.

En lo que respecta a Pancho Domínguez, a quien le queda sólo un mes como Gobernador de Querétaro y por lo tanto un mes de fuero, calificó los dichos de "infamia" porque, dijo, desde 2008 como Diputado apoyaba la reforma energética.

"No había necesidad de darme dinero para obtener un voto que ya se tenía por convicción personal", afirmó. Días después de la denuncia de Lozoya, se filtró un video donde aparece su secretario privado Guillermo Gutiérrez Badillo recibiendo dinero. Domínguez lo cesó.

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo a su ve que no iba a permitir que lo usaran con propósitos electorales ni para ocultar los grandes problemas del país. En una conferencia matutina, frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que eran "ataques e insinuaciones sin fundamento".

Pero, a un año de concluir su administración estatal, también es acusado por la Fiscalía General de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, por lo que el Congreso aprobó su desafuero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo vincula con Odebrecht a través de una empresa de energía eólica.

EL CASO DE RICARDO ANAYA

Ricardo Anaya, excandidato Presidencial, aseguró el sábado que el actual presidente de México lo quiere castigar metiéndolo a la cárcel para que no sea candidato a la Presidencia en 2024. Anaya afirmó, a través de un video, que desde hace un mes López Obrador ordenó a la FGR ir en contra suya tomando como base las declaraciones de Lozoya Austin.

El día de ayer, en otro video, Anaya informó que le llegó un citatorio para una audiencia en el Reclusorio Norte e hizo cuentas y concluyó que los delitos que se le imputan suman "solo" 30 años de prisión.

De acuerdo con el excandidato presidencial, la "Fiscalía de López Obrador" lo citó para presentarse el próximo jueves a una audiencia por vía zoom, pero afirmó que esas audiencias terminan en el Reclusorio y añadió: "sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, pues no me van a dejar salir".

Además, aseguró que la FGR busca cambiar la versión de Lozoya para poder armar un caso en su contra.

"Le cambiaron al expediente. Tengo las pruebas. En lo que modificaron, Ahora la supuesta entrega de dinero ya no tiene nada que ver con mi voto y la fecha ya no es el 8 de agosto. Pues con el parche hecho están listos en proceder en mi contra", dijo Anaya.