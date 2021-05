Ley de Hidrocarburos está siendo "muy combatida" para evitar que Pemex se consolide, acusa AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la entrada en vigor de la nueva Ley de Hidrocarburos está siendo "muy combatida" porque no se quiere que Petróleos Mexicanos (Pemex) se consolide.



En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que el propósito de los "neoliberales corruptos" era destruir a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Que Pemex tenga la rectoría para evitar contrabando, para evitar "huachicol" y para tener control de precios, que no estemos dando subsidio y que ese subsidio que se da para que no aumente la gasolina no se les transfiera al consumidor, sino que se queda en el intermediario, entonces para eso requerimos también que Pemex tenga más participación en el mercado", dijo el presidente.

"Esto nos va a llevar a aplicar la Ley de Hidrocarburos, que está siendo muy combatida, porque no quieren que Pemex se consolide. El propósito de los neoliberales era destruir Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad", dijo.