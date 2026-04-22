Liberan a conductor y despachador del accidente Tren Interoceánico

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, conductor y despachador encarcelados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca con saldo de 14 muertos, fueron puestos en libertad.

Reparación integral y cierre del caso

En audiencia de este miércoles, Diana Isabel Ivens Cruz, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, con sede en Cintalapa, aprobó la reparación integral del daño a las víctimas de la tragedia del 28 de diciembre de 2025, anunciada por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.

De esta manera, la juzgadora declaró formalmente el sobreseimiento de la causa penal 7/2026, lo que significa el cierre del caso y que los dos trabajadores fueron puestos en libertad inmediata del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS), número 14, conocido "El Amate", donde se encuentran desde enero.

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Acción penal y acuerdo reparatorio

El 8 de abril, al presentar su informe final del caso, la fiscal Ernestina Godoy Ramos informó que las víctimas se desistieron de la acción penal y optaron por el acuerdo reparatorio con Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la empresa de la Secretaría de Marina (Semar) que opera el tren impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hasta ahora, 145 personas, es decir, 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes, han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño, con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal", dijo Godoy Ramos.

Las 145 víctimas decidieron una solución alterna, en las que se le hizo un pago como reparación, por lo que no se llegó a la etapa de juicio.

A finales de enero de este año, Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón fueron detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR), posteriormente la jueza Diana Isabel Ivens Cruz los vinculó a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Derivado de lo anterior, ingresaron al penal de "El Amate", del que saldrán en las próximas horas, tras la resolución de la jueza Ivens Cruz. El maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez, acusado de conducir a exceso de velocidad el tren siniestrado, fue el único de la tripulación que no fue detenido por la Fiscalía General de la República.

En este caso, la FGR descartó que el descarrilamiento del tren se debiera a una falla estructural en la obra insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, además exoneró a la Secretaría de Marina (Semar) y concluyó que el exceso de velocidad de la tripulación fue el causante de la tragedia.