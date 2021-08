Liberan a policías de Mérida acusados de homicidio de joven

Los cuatro policías municipales de Mérida, detenidos como supuestos autores de la violación y asesinato de un joven veracruzano, José Eduardo Ravelo, fueron liberados esta tarde porque según el juez, Antonio Bonilla, no encontró elementos para decretar su vinculación a proceso.

La madre del joven asesinado a golpes se entrevistó el jueves pasado con el gobernador Mauricio Vila Dosal para pedir justicia y que "se proceda conforme a la ley contra los autores del asesinato de su vástago".

La defensa de los cuatro policías municipales de Mérida, David Dorantes Cabrera, presentó como testigo de sus defendidos a un taxista que al parecer fue agredido el día de los hechos por el joven veracruzano, quien lanzó una piedra y le lesionó una oreja y quien aseguró que el muchacho estaba en mal estado (con drogas o alcohol).

Además presentó videos donde minuto a minuto se observa la estancia de José Eduardo en los separos de la Policía Municipal meridana y hasta su salida, 24 horas después y donde se observa que no tiene golpes.

El juez Rómulo Antonio Bonilla, declaró que luego de analizar los videos de la permanencia del veracruzano en la cárcel municipal y su retiro de esas instalaciones, así como los videos de su recorrido, no existen elementos para vincular a proceso a los 4 policías municipales, por lo que decretó su liberación.

Asimismo, el mismo juez declaró que analizó los videos y escuchó al testigo, por lo que consideró no había suficientes elementos para vincular a proceso a los policías municipales.

La mamá del joven fallecido, Dora María Ravelo, no hizo declaraciones luego de la resolución del Juez Bonilla. Desde ayer, expresó que lo que desea es que se encuentre a los responsables y se les dé el castigo que merecen.