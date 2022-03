Líder del Sindicato de Pemex niega relación con Deschamps

MINATITLÁN, Ver., marzo 18 (EL UNIVERSAL).- El nuevo líder del Sindicato de Pemex, Ricardo Aldana Prieto, señalado como mano derecha de Carlos Romero Deschamps, aseguró que para deslindarse de su antecesor "se le cayó una mano y le creció otra".

En breve entrevista, al término de la conmemoración del 84 aniversario de la Expropiación Petrolera en la Refinería de Minatitlán, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder de los trabajadores petroleros afirmó que no tienen ninguna relación con el priista Romero Deschamps.

"¿Cómo se va a desmarcar de la figura de Carlos Romero Deschamps, siempre, dicen, que fue su mano derecha?", se le preguntó a Aldana.

"Se me cayó la mano y me creció otra mano, fíjate", respondió el secretario del Sindicato de Pemex.

"¿Cómo?", se le insistió.

"Se me cayó una y creció otra", dijo.

"¿Tiene relación con él todavía?, le preguntaron a Aldana.

"No, no tengo relación", refirió.

Aldana dijo que pudo saludar de mano al presidente López Obrador al término del evento, el primero al que asiste desde que ganó las elecciones del Sindicato.

"Fue un saludo muy franco", dijo el líder petrolero, quien agregó que la relación del Sindicato y el gobierno serán directamente con el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza.

Cárdenas no se equivocó al nacionalizar el petróleo y tenemos que seguir su ejemplo: AMLO

Al conmemorar el 84 Aniversario de la Expropiación Petrolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no permitir que intereses nacionales, particulares o extranjeros se apoderen de lo que es de la nación.

"El general (Lázaro) Cárdenas no se equivocó al nacionalizar el petróleo para convertirlo en palanca de desarrollo, nosotros tenemos que seguir su ejemplo y no permitir que intereses particulares, nacionales o extranjeros se apoderen de lo que es del pueblo, de lo que es de la nación", dijo en la Refinería de Minatitlán.

Ante integrantes de su Gabinete y en el evento al que por primera vez asistió el nuevo líder del Sindicato de Pemex, Ricardo Aldana Prieto, López Obrador urgió a no permitir nunca más la corrupción en la empresa petrolera ni en CFE.

"Terminemos de limpiar la corrupción en Pemex, lo mismo en la Comisión Federal de Electricidad, no le demos ningún pretexto a los conservadores, que no tengan ninguna excusa, porque estas empresas del pueblo tienen que ser ejemplo en la administración honesta", declaró.

López Obrador destacó que a pesar de la pandemia y de la crisis económica que provocó, además de la guerra entre Rusia y Ucrania que ha implicado inestabilidad en el mercado de los energéticos y aumentos del petróleo y el gas, en el país "estamos saliendo adelante".

"En México no han subido las tarifas eléctricas, ni los precios de las gasolinas, el diésel? el gas, y ello nos ayuda a frenar la inflación, a fortalecer la economía popular y el bienestar de los mexicanos, sobre todo de los más necesitados, de los más pobres de nuestro país", refirió.