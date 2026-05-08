SOBRIOS ESPONSALES

María Amalia Castro Castillo y José Pablo Rodríguez Aradillas efectuaron sus esponsales, en una sobria ceremonia.

Sus papás:Guillermo Gerardo Castro Patton y Amalia del Carmen Castillo Zúñiga, Gustavo Rodríguez Ortiz y Alma Aradillas Compeán testificaron el enlace.

Estuvieron los hermanos de los novios, seres queridos y amistades cercanas, en la celebración religiosa, efectuada en el Templo de San Agustín.

El sacerdote exhortó a los novios a buscar siempre el bien y la felicidad común.

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Los jóvenes enamorados intercambiaron sus promesas de fidelidad y, ante Dios, se dieron el "Sí acepto".

Al final recibieron prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Más tarde, los nuevos esposos llegaron a la espléndida recepción, donde compartieron su felicidad con los invitados.