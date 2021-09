Lilly Téllez le dedica a AMLO frase de Aristóteles

"Está bien, ayuda mucho", respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer que el partido de ultraderecha Vox solicitó su registro de marca en México para dar servicios de asesoría mediática y seguridad nacional.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador declaró que Santiago Abascal, líder de VOX, debería venir más a México para que diga lo que otros callan.

"Y también no hay diferencia, insisto, porque conceptualmente se piensa que Vox es ultraderecha, que es un partido extremista, profascismo, franquista, defensor de la monarquía. Bueno, pues todo eso es la derecha, no es que sean ultras, el único matiz es que ellos lo dicen, se asumen abiertamente y los otros callan, son hipócritas, o sea, yo no veo distinción", dijo el Presidente.

En el Salón Tesorería, el Presidente también criticó a la senadora panista Lilly Téllez, quien en días pasados ofreció disculpas por haber cometido dos errores en su carrera política: uno, el haber llegado al Senado con Morena apoyando a López Obrador; y otro, el haber firmado la "Carta de Madrid" en un encuentro con el líder de Vox.

"Por eso, cuando dijo la señora Lilly Téllez: ´Ya no quiero equivocarme porque estuve con Andrés Manuel, con López Obrador, y es de un extremo, y estuve con Abascal y es el otro extremo, y yo quiero estar en el centro´, pues yo pensé que está bien, porque no hay, en épocas de transformación, justo medio, son tiempos de definiciones.

"Entonces, sí son dos agrupamientos nada más, liberales y conservadores, no hay más, eso así ha sido toda la historia. Se ha ido agregando socialismo, comunismo, fascismo, neoliberalismo, pero los troncos, las corrientes principales es conservadurismo, liberalismo, eso es, no hay otra cosa. Entonces, bienvenidos los de Fox...Vox", declaró el presidente López Obrador.

Al respecto, la senadora del PAN le dedicó unas palabras del filósofo Aristóteles: "La virtud es una disposición voluntaria adquirida, que consiste en un término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto".