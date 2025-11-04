Lilly Téllez llama cobarde a Noroña tras asesinato de Manzo
La senadora Téllez acusa a Noroña de cobardía en el Senado
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En medio de sombreros ensangrentados, la senadora Lilly Téllez gritó en tribuna al senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña que era un "imbécil y cobarde" y le exigió llorar por el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el fin de semana.
Al iniciar la sesión la senadora panista se refirió al asesinato del alcalde y responsabilizó al gobierno de la Cuarta Transformación (4T) de no apoyar a Manzo cuando exigió apoyo para ese municipio.
Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) colocaron sombreros ensangrentados para recordar al alcalde.
El coordinador del PRI, Manuel Añorve, en tribuna, exigió la renuncia del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Panistas y priistas gritaron al unísono "Carlos Manzo vive". Los morenistas respondieron "Presidenta, Presidenta" y acusaron una campaña de misoginia contra la mandataria.
no te pierdas estas noticias
Lilly Téllez llama cobarde a Noroña tras asesinato de Manzo
El Universal
La senadora Téllez acusa a Noroña de cobardía en el Senado
Renuncia primer juez de Distrito electo tras reforma judicial
El Universal
Renuncia de jueza de Distrito en Jalisco es la primera formal tras reforma judicial de 2024.
Inicia discusión del presupuesto de egresos 2026 en la Cámara de Diputados
El Universal
El Presupuesto de Egresos 2026 prioriza la inversión en salud y seguridad, buscando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.