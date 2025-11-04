logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Fotogalería

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Lilly Téllez llama cobarde a Noroña tras asesinato de Manzo

La senadora Téllez acusa a Noroña de cobardía en el Senado

Por El Universal

Noviembre 04, 2025 03:43 p.m.
A
Lilly Téllez llama cobarde a Noroña tras asesinato de Manzo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En medio de sombreros ensangrentados, la senadora Lilly Téllez gritó en tribuna al senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña que era un "imbécil y cobarde" y le exigió llorar por el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el fin de semana.

Al iniciar la sesión la senadora panista se refirió al asesinato del alcalde y responsabilizó al gobierno de la Cuarta Transformación (4T) de no apoyar a Manzo cuando exigió apoyo para ese municipio.

Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) colocaron sombreros ensangrentados para recordar al alcalde.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, en tribuna, exigió la renuncia del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Panistas y priistas gritaron al unísono "Carlos Manzo vive". Los morenistas respondieron "Presidenta, Presidenta" y acusaron una campaña de misoginia contra la mandataria.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lilly Téllez llama cobarde a Noroña tras asesinato de Manzo
Lilly Téllez llama cobarde a Noroña tras asesinato de Manzo

Lilly Téllez llama cobarde a Noroña tras asesinato de Manzo

SLP

El Universal

La senadora Téllez acusa a Noroña de cobardía en el Senado

Renuncia primer juez de Distrito electo tras reforma judicial
Renuncia primer juez de Distrito electo tras reforma judicial

Renuncia primer juez de Distrito electo tras reforma judicial

SLP

El Universal

Renuncia de jueza de Distrito en Jalisco es la primera formal tras reforma judicial de 2024.

Inicia discusión del presupuesto de egresos 2026 en la Cámara de Diputados
Inicia discusión del presupuesto de egresos 2026 en la Cámara de Diputados

Inicia discusión del presupuesto de egresos 2026 en la Cámara de Diputados

SLP

El Universal

El Presupuesto de Egresos 2026 prioriza la inversión en salud y seguridad, buscando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

IMSS e ISSSTE presentan avances en unidades y programas de salud
IMSS e ISSSTE presentan avances en unidades y programas de salud

IMSS e ISSSTE presentan avances en unidades y programas de salud

SLP

El Universal

IMSS e ISSSTE presentan avances en salud, con Martí Batres destacando unidad en Oaxaca y abasto de medicamentos, y Zoé Robledo resaltando programa 'Vive saludable, vive feliz' en escuelas públicas.