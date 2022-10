Lilly Téllez recibe nueva amenaza en el celular de su asistente

A-AA+

Luego de que este viernes Lilly Téllez denunció amenazas por parte de un usuario de Facebook, ahora la senadora de Acción Nacional señaló que recibió intimidaciones a través del celular de su asistente.

En redes sociales, la senadora Lilly Téllez recordó que hace tres meses y medio presentó una denuncia también por amenazas y acusó que la Fiscalía General de la República (FGR) "lleva tres meses y medio investigando".

"Mientras más exhibo la corrupción del gobierno, más intentan intimidarme y me niegan protección. Cobardes de morena", señaló la legisladora de Sonora.

Lilly Téllez denuncia amenazas por parte de un usuario en Facebook

Este viernes, la panista pidió ayuda para reportar al usuario de Facebook "Onell Lambrusco", quien la amenazó. ?Ante el llamado que hizo para reportar al sujeto, otro usuario le escribió: "Recuerda que perro que ladra no muerde...",

"Eso me dijeron antes de mi atentado en el 2000", respondió la senadora Lilly Téllez.