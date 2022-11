Llama Xóchitl Gálvez a la conciliación del país en FIL de Guadalajara

A-AA+

GUADALAJARA, Jal., noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Durante el foro "Retos en la política pública para impulsar el desarrollo sostenible en México" celebrado en la Feria Internacional del Libro (FIL), la senadora panista Xóchitl Gálvez hizo un llamado a la conciliación del país para poder generar condiciones de igualdad y reducir la pobreza.

En ese sentido indicó que la marcha de este domingo convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo se debe ver como la marcha del acarreo, sino que se debe entender que también hay una sociedad que debe ser escuchada.

"No podemos seguir en un país confrontado entre buenos y malos, tenemos que aprender de las dos lecciones: de la marcha de la democracia, pero también de la marcha de ayer (domingo), porque hay mucha gente que ha perdido la esperanza y la manera de recuperar la esperanza en nuestro país es a través del desarrollo económico y de la redistribución de esa riqueza", señaló.

Por su parte, la diputada panista, Margarita Zavala, dijo estar preocupada por la falta de diálogo entre la oposición y el gobierno, pues desde un lado ya ni siquiera hay ganas de expresar sus ideas y del otro no hay voluntad de escuchar.

La exprimera dama señaló, además, que el estado debe fortalecer las instituciones con presupuesto, mientras que la sociedad debe participar y fomentar el diálogo.

En tanto, la diputada federal por Morena, Patricia Armendáriz, también se dijo preocupada por la polarización en el país, el esfuerzo de los poderes fácticos para evitar su transformación y el arrinconamiento del presidente ante éstos: "el Presidente se ha ido arrinconando, arrinconando y arrinconando, defendiéndose, y ha llegado a decir 'conservadores corruptos'; y sí lo lamento muchísimo, está cansado".

Sin embargo, consideró que Andrés Manuel López Obrador es el presidente más liberal que ha tenido el país, pues se ha dedicado a mejorar el sistema tributario para redistribuir el presupuesto en función del bienestar de los que menos tienen; esa afirmación provocó un abucheo del público.