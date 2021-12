Llamados a la revocación no violan ley: TEPJF

Los llamados que se hagan a no participar en la revocación de mandato no violentan ninguna reglamentación, ya que no se ha determinado aún si este ejercicio de participación ciudadana se realizará o no, dijo la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La Sala Especializada analizó dos quejas sobre la revocación. Morena presentó una en contra de Sí por México por llamar a no participar. En la segunda, el PRD acusó al Presidente, a Cepropie y la Dirección de Comunicación Social y Vocería, de promover la participación.