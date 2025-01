Llaman a evitar juguetes bélicos por el bienestar infantil

La Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) dijo que las infancias deben ejercer su derecho al esparcimiento con juguetes y regalos que permitan su desarrollo en ambientes seguros, inclusivos y de paz. Recomendó estimular el interés de la niñez por la ciencia, tecnología, las humanidades, artes y deportes.

A través de un comunicado explicó que los juguetes no deben ser medios o instrumentos que abonen a generar conductas violentas ni promuevan prácticas culturales excluyentes, discriminatorias o de superioridad de clases sociales, particularmente, en el caso de los que son de origen étnico o tradicional.

"Los juguetes bélicos están asociados con armas, objetos o artefactos que simulan lastimar, herir o privar de la vida, así como la agresión verbal. Por ello, previo a elegir un juguete, se debe considerar la edad, etapa de desarrollo y necesidades de las niñas y los niños, a fin de seleccionar el que sea seguro y armónico para ellas y ellos", afirmó.

Asimismo, exhortó a la elección responsable de videojuegos, sobre todo en línea, para evitar el fomento de conductas agresivas, además del acompañamiento de personas adultas con el propósito de alejarles de situaciones de riesgo, asociadas con ciberdelincuentes.

Mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una serie de recomendaciones para prevenir que menores de edad se expongan a accidentes o enfermedades relacionadas con el uso de juguetes que pueden resultar peligrosos.

El jefe del Servicio de Urgencias Pediatría del Hospital de Gineco Pediatría (HGP) No. 3-A de la Ciudad de México, doctor Francisco Leyva López, informó que entre uno y dos por ciento de los pacientes atendidos en esta unidad presentan problemas relacionados con juguetes, lo cual equivale a cerca de 10 casos mensuales de la derechohabientica que acude a este hospital.

Destacó que las lesiones más frecuentes incluyen laceraciones por rebabas de materiales, intoxicaciones derivadas del desgaste o decoloración de pinturas de los juguetes, obstrucciones en cavidad nasal, oídos o garganta debido a piezas pequeñas, e incluso emergencias quirúrgicas relacionadas a la ingesta de baterías.

Advirtió que la ingesta de baterías es uno de los casos más peligrosos ya que estas pueden provocar erosiones graves en la boca, esófago, intestinos y en casos extremos, generar perforaciones intestinales que podrían resultar mortales para el menor.

Otro riesgo significativo son los imanes contenidos en algunos juguetes, ya que en caso de desprenderse pueden ser ingeridos y atraerse dentro del cuerpo del menor debido a la fuerza magnética, causando bloqueos internos o rupturas intestinales que también pueden resultar fatales.

Leyva López afirmó que durante esta temporada los incidentes relacionados con juguetes tienden a incrementarse debido a la alta demanda de estos productos. Por ello, dijo que es recomendable prestar atención a las especificaciones en los empaques y la edad recomendada para su uso.

Resaltó la importancia de supervisar a niñas y niños mientras juegan, pues esto ayuda a promover un entorno seguro y prevenir lesiones; además, hay juguetes que contienen sustancias químicas que pueden causar alteraciones endocrinas, neurológicas o metales pesados que pueden intoxicar y dañar órganos, por lo que se deber evitar que los introduzcan en la boca.

Sugirió una medida práctica para los más pequeños: Asegurarse de que las piezas de juguetes desarmables no puedan pasar a través del rollo de papel higiénico, ya que esto garantiza que no sean lo suficientemente pequeñas para representar un riesgo de asfixia.

"En el caso de niñas y niños mayores, las lesiones suelen estar relacionadas con el uso de scooter o patinetas eléctricas. Estos juguetes pueden provocar caídas que derivan en traumatismos craneoencefálicos o faciales, fracturas o quemaduras debido a sobrecargas en los dispositivos", apuntó Leyva López.