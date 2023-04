Llaman a los jóvenes a seguir reglas en trajineras

Ciudad de México.- Manejadores y remeros de trajineras del Embarcadero Nuevo Nativitas, en Xochimilco, hicieron un llamado a los jóvenes para respetar las medidas de seguridad durante los recorridos y no subir en estado etílico.

Reconocieron que no pueden hacer mucho para impedir que se consuma alcohol al interior de los canales, pues lo que buscan los visitantes es divertirse.

En un recorrido realizado por El Universal, se observó el embarcadero en calma, con el arribo de turistas estadounidenses y mexicanos, de cara al encuentro de beisbol que se realizará este sábado.

Las personas consumían bebidas en calma, se fotografiaban y los chinamperos ofrecían viajes en trajinera.

Consultados al respecto, los remeros de inmediato recordaron la pelea que se viralizó en redes sociales el fin de semana pasado, hecho que los perjudicó.

Dijeron que hay una problemática con el turismo joven, principalmente de la misma alcaldía, pues no respetan los protocolos de seguridad y convivencia. Pese a ello, afirmaron que dejar de vender alcohol no es la solución, pero sí que las autoridades realicen recorridos constantes.

Comentaron que entre las medidas de seguridad que aplican está no levantarse, no sacar las manos y se advierte a los visitantes que, en caso de haber algún conflicto, cancelarán el servicio y no se devolverá el dinero.

Jorge, uno de los manejadores de trajinera, aseguró a este diario que en los canales de Nativitas no hay embarcaciones irregulares, como se dijo. En ese mismo recorrido se observó en los techos de las unidades los números que acreditan su registro.

Uno de los remeros relacionado con la pelea de la semana pasada en las trajineras, quien prefirió guardar el anonimato, narró que todo comenzó cuando un joven, quien dijo ser boxeador profesional, iba a caer al canal, por lo que uno de sus compañeros lo empujó hacia el interior de la trajinera; sin embargo, el estado alcohólico en el que se encontraba lo llevó a iniciar las agresiones.