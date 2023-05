Llega a México el cachorro donado por Turquía tras la muerte de Proteo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este martes a las 7:20 horas llegó desde Turquía un cachorro pastor alemán de tres meses donado por el gobierno de ese país en solidaridad y empatía, tras el fallecimiento de Proteo en cumplimiento de su deber.

Proteo, perro rescatista de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), participó en tareas de búsqueda y rescate por los sismos del 6 de febrero en Turquía

El cachorro donado por Turquía llegó a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Se espera que se efectúe una ceremonia de recibimiento con presencia de autoridades de México y Turquía.

La Sedena convocó a la población a elegir un nombre para el pequeño pastor alemán recién llegado.

A través de redes sociales, la Sedena postuló tres nombres para que los ciudadanos elijan cómo se llamará el perrito turco. Los nombres que la Sedena dio a escoger son: Proteo II, Arcadas y Yardim y la votación para elegir uno estará abierta hasta las 21:00 horas de este martes 2 de mayo.

Para votar por el nombre favorito se debe seleccionar las reacciones de Facebook: "Me gusta", para Proteo II, que significa "Yo Protejo"; "Me encanta", para "Arkadas", que quiere decir "Amigo"; y "Me importa", para Yardim, palabra que significa "Ayuda".