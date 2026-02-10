Llegan los primeros dos convoyes del Tren Ligero

Ciudad de México.- Este domingo 8 de febrero llegaron las primeras dos de las 17 nuevas unidades que se compraron para reforzar el Tren Ligero que va de Tasqueña a Xochimilco sobre Calzada de Tlalpan, reportó el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la CDMX.

El organismo de transporte detalló que los convoyes arribaron a la Ciudad de México provenientes de la provincia de Zhuzhou, en la República Popular de China, toda vez que la empresa que los fabrica es el consorcio chino CRRC Zhuzhou Locomotive, mismo que modernizó la Línea 1 del Metro.

Según el STE, estos nuevos convoyes cuentan con un diseño articulado de doble cabina, capacidad para 292 pasajeros y condiciones de accesibilidad universal, así como anuncio sonoro de estaciones, cámaras de videovigilancia y luces de tránsito, frenado e intermitentes.

Lo anterior, de acuerdo con el organismo, "garantiza una mejor experiencia de viaje y una importante reducción en la frecuencia de paso entre trenes".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un comunicado, el STE recordó que la adquisición de estas unidades forma parte de una inversión de mil 383 millones de pesos que realiza la administración capitalina para mejorar este medio de transporte.

De acuerdo con la dependencia, la incorporación de estas unidades permitirá un aumento significativo en la atención que se brinda actualmente a los usuarios, pues pasará de 130 mil a 250 mil pasajeros que serán transportados cada día; además de un incremento en la flotilla, que pasará de 20 a 37 unidades.