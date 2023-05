Llueva, truene o relampaguee, inauguraremos el Tren Maya, asegura AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que en el próximo mes de diciembre "llueva, truene o relampaguee, con el favor de la ciencia y el creador", inaugurará el Tren Maya.

Esto, al reiniciar su gira de trabajo por el sureste mexicano para supervisar el proyecto ferroviario de mil 554 kilómetros tras haberlas suspendido por dar positivo a Covid-19 el pasado domingo 23 de abril.

En su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo federal detalló que ayer viernes estuvo en Puebla para encabezar la ceremonia por el 161 aniversario de la Batalla de Puebla, y por la tarde viajó a Chetumal, Quintana Roo, donde evaluó los tramos 1, 6 y 7 del Tren Maya, y este sábado sobrevoló el trayecto Chetumal-Tulum-Cancún-Mérida, además de dos reuniones más para supervisar los avances del Aeropuerto de Tulum y en los tramos 5, 4 y 3.

Adelantó que mañana domingo estará en Campeche y por la tarde regresaremos a la Ciudad de México.

"Ayer en la mañana estuvimos en la conmemoración de la Batalla de Puebla. Por la tarde, en Chetumal, evaluamos los tramos 1, 6 y 7 del Tren Maya. Hoy sobrevolamos el trayecto Chetumal-Tulum-Cancún-Mérida y tuvimos dos reuniones para constatar avances en el aeropuerto de Tulum y en los tramos 5, 4 y 3. Mañana vamos hacia Campeche y por la tarde regresaremos a la Ciudad de México.

"P. D. Vamos a inaugurar esta gran obra de mil 554 km en diciembre, llueva, truene o relampaguee, con el favor de la ciencia y el creador", escribió en la red social.

Esta mañana, en breve entrevista con medios, el presidente López Obrador rechazó afectaciones a cuevas y cenotes por las obras en el tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, como es el caso de la llamada "Dama Blanca", cuyo caso presentó EL UNIVERSAL el jueves.

De gira por Quintana Roo, el mandatario calificó de "seudosambientalistas" a los integrantes del colectivo "Sélvame del Tren" y a los biólogos y espeleólogos que denunciaron el relleno de cavernas con terraplén durante los trabajos que avanzan aceleradamente dañando la selva maya y sus ecosistemas.

"No creo, no creo, esos de las organizaciones no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, son seudosambientalistas, son falsos, están financiados desde el extranjero y por los potentados que se han sentido siempre dueños de Quintana Roo y de México, nada más que eso ya se acabó", declaró.

AMLO asegura ampliación de carretera de Cancún-Tulum

María Elena Lezama (Morena), gobernadora de Quintana Roo, aseguró este sábado que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el gobierno federal ayudará en la ampliación del libramiento 180-D, avenida que une a las carreteras Cancún-Mérida con la Cancún-Tulum.

En su cuenta de Twitter, la gobernadora destacó que esta importante vialidad pasa a un costado del Aeropuerto Internacional de Cancún y de la nueva estación del Tren Maya.

Detalló que el tramo será ampliado a cuatro carriles, contará con dos distribuidores viales, camellón central, iluminación, acotamientos y con carpeta asfáltica.

"Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha confirmado la gestión que le solicitamos para la ampliación del libramiento 180-D, la Avenida que une a las carreteras Cancún-Mérida con la Cancún-Tulum.

"Esta importante vialidad es la que pasa a un costado del Aeropuerto Internacional de Cancún y de la nueva estación del Tren Maya, allí, todo un tramo será ampliado a 4 carriles, contará con dos distribuidores viales, camellón central, iluminación, acotamientos y con carpeta asfáltica. ¡Gracias Presidente por siempre escucharnos y por su amor hacia #QuintanaRoo!", escribió en la red social.