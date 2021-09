Lluvia en Acolman deja un muerto y calles anegadas

La lluvia de ayer provocó inundaciones en el municipio de Acolman, ubicado en la zona nororiente del Valle de México, lo que afectó aproximadamente mil 500 viviendas, la mayoría de ellas en el fraccionamiento Real del Valle; una persona falleció al electrocutarse en una tienda de autoservicio.

El alcalde morenista Rigoberto Cortés Melgoza dijo que la corriente del Río San Juan arrastró otro cuerpo que fue encontrado dentro del territorio acolmense, pero aparentemente no estaría relacionado con el fenómeno meteorológico porque tendría varios días que murió.

El edil advirtió que están en peligro varias comunidades porque el Río San Juan se desbordó en Teotihuacán y podría extenderse hasta Acolman por lo que pidió ayuda urgente de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión del Agua del Estado de México.

En la unidad habitacional Real Del Valle, donde hay casi 15 mil viviendas de interés social, varias manzanas amanecieron con agua en la vía pública y en decenas de inmuebles.

El edil calcula que serían aproximadamente 300 a las que se les metió el líquido pluvial durante la tarde-noche.

Muchos de los habitantes no durmieron tratando de sacar el agua, pero como el sistema de drenaje se saturó no pudo desalojar las aguas residuales ni la de lluvia que se combinó.

Camiones vactor llegaron a la zona más afectada para extraer el agua concentrada en varios de los puntos del fraccionamiento que se encuentra en el límite de Ecatepec.

Al medio día el nivel del agua bajó prácticamente en toda las áreas anegadas.