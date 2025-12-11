Lluvias complican obras de infraestructura para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- El Mundial de Fútbol 2026 representará un factor importante para el impulso del turismo, la construcción y el comercio, sin embargo, las obras de infraestructura relacionadas con la justa deportiva se vieron afectadas por las lluvias, según el Reporte de Economías Regionales que dio a conocer el Banco de México (Banxico).

En el informe correspondiente al trimestre julio-septiembre 2025, se menciona que en Nuevo León, los directivos consultados por el Instituto Central, destacaron los avances en los trabajos de construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey.

Lo mismo de las obras vinculadas con la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en otros lugares.

Sin embargo, las fuentes consultadas por el Banco Central, indicaron que si bien estos proyectos mantuvieron su curso, las condiciones climáticas adversas, derivadas de lluvias más intensas y frecuentes, ocasionaron retrasos en los tiempos de ejecución previstos.

Por otro lado, señalaron otras obras vinculadas con la preparación para el Mundial 2026, entre ellas el mantenimiento de vialidades primarias, la construcción de ciclovías y la modernización de estaciones del Tren Ligero en Ciudad de México.

Adicionalmente, resaltaron la edificación de puentes vehiculares que mejorarán la conexión con la capital del país.

En el turismo, se menciona que se prevé un incremento de visitantes extranjeros, especialmente por la realización de eventos internacionales, entre los que destaca la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En la región centro, se destaca entre los factores internos, la construcción de infraestructura, específicamente la conclusión del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la conexión del Tren Insurgente y los avances en los proyectos México-Pachuca y México-Querétaro.

De igual manera otras obras vinculadas al Mundial de Futbol 2026, destacaron la remodelación del estadio Azteca y la modernización de vialidades.

Todo eso, se asegura en el documento, impulsarían aún más a los sectores de la construcción y el comercio.

El director de Análisis Sobre Precios, Economía Regional e Información de Banxico, Josué Fernando Cortés, dijo que los directivos y contactos empresariales que consultan para la elaboración del Reporte de Economías Regionales, les comentaron sobre los efectos que podría tener el Mundial.

"Nos llegaron hacer comentarios algunos directivos empresariales, positivos por obras que se están haciendo en algunas de estas regiones, de infraestructura y estamos a la espera de los efectos que pudieran tener", manifestó en conferencia virtual.

Por otro lado, indicó que esperarán más adelante las expresiones que emitan sobre los recientes aranceles que fueron aprobados en el Congreso de la Unión que México impondrá a los países con los cuales no tiene un tratado comercial.

"Vamos a estar atentos sobre las posibles implicaciones que tengan los empresarios sobre las posibles afectaciones que pudieran llegar a tener en sus costos de insumos, y en sus cadenas de producción; vamos a estar al pendiente de esta reforma que se acaba de aprobar", anticipó.

En la presentación mencionó las tarifas que se dieron previamente al acero y aluminio por parte del gobierno de Estados Unidos y sus efectos sobre las exportaciones mexicanas hacia ese país.