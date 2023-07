Lluvias en Chalco dejan más de 200 familias afectadas

A-AA+

CHALCO, Méx., julio 27 (EL UNIVERSAL).- Luego de la lluvia del martes por la noche, decenas de familias de la colonia Culturas de México en Chalco, continúan bajo el agua. Según estimaciones de las autoridades locales el nivel se encuentra entre 30 a 40 centímetros.

"Son seis calles las afectadas, familias alrededor de 200, una lluvia atípica que nos rebasó toda la infraestructura, de hecho tenemos problemas no de ahorita, de hace 40 años aproximadamente, tenemos nuestro colector principal de descarga colapsado en tres partes, está trabajado en un 30%, el tubo que mide 2.20 metros trabaja en 60 centímetros en tres partes y lamentablemente en cada temporada de lluvias es noticia nacional como ustedes saben, sobre todo esta zona de aquí de Culturas", dijo el alcalde morenista, Miguel Gutiérrez.

----Lluvia inusual inunda Chalco

De acuerdo al edil en esa parte del Estado de México cayeron más de 37 milímetros en un lapso de 50 minutos constantes, lo que colapsó el de por sí sistema hidráulico obsoleto de Chalco.

Después del fenómeno meteorológico el nivel del agua ha descendido, pero ha sido muy lento para las familias que viven en esa parte del municipio porque parte de su patrimonio lo perdieron en pocos minutos.

Al sitio arribaron brigadas de dependencias de los tres niveles de gobierno, incluidos los de la Guardia Nacional y del Ejército que se sumaron a las labores de apoyo a los residentes afectados. Durante la noche del miércoles distribuyeron raciones de comida a los vecinos de esa colonia, principalmente.

También, se presentaron al auxilio bomberos de la Ciudad de México ataviados con equipo para desalojar el líquido pluvial que se combinó con las aguas residuales que no pudieron conducirse hacia el sistema de drenaje porque se colapsó.

"Estamos viendo que bajen los niveles para ver cómo vamos distribuyendo las máquinas, váctor, la maquinaria con la que estamos trabajando en tres puntos, cómo los vamos distribuyendo y el personal de la Ciudad de México aproximadamente 85 bomberos, más sus mandos y también Protección Civil estatal han estado trabajando con nosotros, también la Comisión del Agua del Estado de México, muy de la mano para poder atender a todas las familias", explicó.

----Familias no van a albergue por temor a rapiña

Por el nivel del agua que subió desde la noche del martes, las autoridades tuvieron que utilizar lanchas para auxiliar a la población que se encontraba en sus casas, la cual intentó rescatar muebles y aparatos electrodomésticos para que no se echaran a perder por el líquido que penetró a su hogar.

El gobierno local habilitó un albergue temporal en el Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Culturas de México, al que sólo llegaron cuatro familias a pernoctar, el resto de los habitantes decidió quedarse en su inmueble para proteger lo poco que les quedó, pues temen que pueda presentarse rapiña.

En las otras comunidades afectadas por la precipitación pluvial, como en los fraccionamientos Los Héroes Segunda Sección, Pueblo Nuevo, así como en la colonia Emiliano Zapata y la comunidad de Santa María Huexoculco, los vecinos continúan con las labores de limpieza.

Hasta ahora son aproximadamente entre 350 a 360 familias las afectadas por el temporal en el municipio mexiquense de Chalco. Las autoridades aún no dan a conocer si se ofrecerá algún apoyo económico a los afectados.