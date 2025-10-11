logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Lluvias mortales: 41 víctimas en varios estados

41 personas fallecidas y 27 desaparecidas en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro

Por El Universal

Octubre 11, 2025 06:36 p.m.
A
Lluvias mortales: 41 víctimas en varios estados

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que suman 41 personas muertas debido a las lluvias registradas en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro, así como 27 personas desaparecidas.

Por medio de un comunicado, la CNPC dijo que hay 15 personas fallecidas en Veracruz, 9 en Puebla, 16 en Hidalgo y una en Querétaro.

Además, continúan las labores de búsqueda de 27 personas desaparecidas, con acompañamiento y apoyo a sus familias; aunque no se precisó a qué estado pertenecen.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lluvias mortales: 41 víctimas en varios estados
Lluvias mortales: 41 víctimas en varios estados

Lluvias mortales: 41 víctimas en varios estados

SLP

El Universal

41 personas fallecidas y 27 desaparecidas en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro

Sheinbaum coordina plan de acción con estados ante lluvias
Sheinbaum coordina plan de acción con estados ante lluvias

Sheinbaum coordina plan de acción con estados ante lluvias

SLP

El Universal

Coordinación Nacional de Protección Civil informará sobre acciones

Senado pide investigar presuntas irregularidades en contratos del STE
Senado pide investigar presuntas irregularidades en contratos del STE

Senado pide investigar presuntas irregularidades en contratos del STE

SLP

El Universal

Suman 22 muertos por las lluvias registradas en Hidalgo
Suman 22 muertos por las lluvias registradas en Hidalgo

Suman 22 muertos por las lluvias registradas en Hidalgo

SLP

El Universal

También han dejado a 150 comunidades sin acceso