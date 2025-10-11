Lluvias mortales: 41 víctimas en varios estados

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que suman 41 personas muertas debido a las lluvias registradas en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro, así como 27 personas desaparecidas.

Por medio de un comunicado, la CNPC dijo que hay 15 personas fallecidas en Veracruz, 9 en Puebla, 16 en Hidalgo y una en Querétaro.

Además, continúan las labores de búsqueda de 27 personas desaparecidas, con acompañamiento y apoyo a sus familias; aunque no se precisó a qué estado pertenecen.