logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados

Fotogalería

Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados

La situación de incomunicación en diversas comunidades mexicanas se agrava debido a las lluvias torrenciales que azotan el país

Por AP PULSO

Octubre 14, 2025 12:04 p.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

México lucha por acceder a más de 300 pueblos incomunicados tras las lluvias torrenciales

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados
Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados

Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados

SLP

AP

La situación de incomunicación en diversas comunidades mexicanas se agrava debido a las lluvias torrenciales que azotan el país

Desaparece mujer en Culiacán; fue vista por última vez en una tienda de ropa
Desaparece mujer en Culiacán; fue vista por última vez en una tienda de ropa

Desaparece mujer en Culiacán; fue vista por última vez en una tienda de ropa

SLP

El Universal

La Fiscalía emitió ficha de búsqueda; la desaparición ocurrió en la misma zona donde levantaron al síndico municipal.

Entregarán primer apoyo a damnificados este fin de semana: Sheinbaum
Entregarán primer apoyo a damnificados este fin de semana: Sheinbaum

Entregarán primer apoyo a damnificados este fin de semana: Sheinbaum

SLP

El Universal

Informó que los primeros apoyos económicos y despensas llegarán este fin de semana a las familias afectadas en cinco estados.

Sin retroactividad, avanza dictamen sobre Ley de Amparo
Sin retroactividad, avanza dictamen sobre Ley de Amparo

Sin retroactividad, avanza dictamen sobre Ley de Amparo

SLP

El Universal