Fede Dorcaz grabó un asalto días antes de ser asesinado en CDMX

El pesar por la muerte del cantante Fede Dorcaz sigue presente entre sus amigos y colegas en Televisa, donde el actor de 29 años estaba por arrancar un proyecto de baile en el programa matutino "Hoy", donde sería pareja de su novia, la influencer Mariana Ávila, quien pide justicia tras el asesinato del que llama el amor de su vida.

Dorcaz fue asesinado mientras manejaba una camioneta sobre el Periférico, momentos antes había estado con su novia venezolana, con quien llevaba más de un año de relación; Mariana pidió que no se desviara la atención del caso y aseguró que su pareja nunca anduvo en malos pasos ni aceptó nunca que se "su carrera se impulsara rápido"

"En este mundo de perversión SIEMPRE mi Fede recibió propuestas para que su carrera 'la impulsaran rápido' jamás en la vida aceptó, jamás y nunca, siempre me dijo que prefería no tener dinero para comer que vender su imagen, siempre tuvo a Dios primero. Siempre trabajó con las uñas", escribió Ávila en su cuenta de X.

Fede Dorcaz grabó y compartió video de asalto en Polanco

Una de las versiones que rodea la muerte del argentino Fede Dorcaz, es lo que pasó días antes de que fuera asesinado; Fede presenció, grabó y subió a redes sociales, un asalto en Polanco, y aunque bajó el video casi de manera inmediata por recomendación de su publicista Otto Rojas, esto pudo haber puesto en peligro al cantante.

"Efectivamente grabó un asalto unos días antes de un robo y pues tenía el video y lo difundió, pero lo bajó a los pocos minutos de sus redes sociales", dijo al programa "Siéntese quien pueda".

Fue su publicista junto con otro amigo, quienes acudieron a reconocer el cuerpo de Fede; su novia Mariana sospechó que algo andaba mal cuando no podía comunicarse con él durante más de dos horas.

En un último intento de Mariana, llamó de nuevo a Fede por teléfono y le respondió la policía; en el programa "Hoy", donde confirmaron el deceso del cantante, le rindieron un emotivo homenaje y lo contemplaron como parte de "Las estrellas bailan en Hoy", reality en el que estaba confirmado.

Fede Dorcaz soñaba con ser un cantante reconocido, viajó a México porque estaba seguro que sería en este país donde alcanzaría su meta, y aunque lo estaba logrando, la tragedia interrumpió ese camino de éxito que inició años atrás en su natal Argentina, donde brilló como modelo internacional.