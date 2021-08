"Lo asesoro para que se largue y no le cobro", responde "Jefe" Diego a AMLO

El excandidato presidencial, Diego Fernández de Cevallos, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador tras bromear que le podría pedir asesoría como abogado por los resultados de la consulta de revocación de mandato del próximo año.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador dijo que respetaría la decisión de los ciudadanos.

"Entonces, si se hace la consulta y se decide que yo me quede, pues adelante; si se decide que me vaya, pues me voy, ni modo que voy a buscar a un abogado, voy a pedir que me asesore Diego Fernández de Cevallos ¿no?, o los constitucionalistas expertos del periodo neoliberal, el exministro de la Corte ¿cómo se llama?, Cossío. No", dijo entre risas López Obrador.

Al respecto, "El Jefe Diego" respondió en redes sociales al Presidente tras los dichos en la mañanera.

"Que no tenga duda: si es para que deje de hacer destrozos y decir estupideces, lo asesoro para que se largue y no le cobro", expresó Fernández de Cevallos.