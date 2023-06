Lo identifiqué en el video, lo vi muy débil: esposa de trabajador

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- "Lo vi muy débil", aseguró Herminia Sánchez al señalar que pudo identificar a su esposo Abelino Moreno, uno de los empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Chiapas que fue privado de su libertad el martes, en uno de los videos que circulan en redes sociales.

En entrevista telefónica con Azucena Uresti, la mujer señaló que hasta el momento las autoridades solo les han dicho que esperen ya que les van a dar información, pero deben esperar.

Aclaró que su esposo es un policía retirado que se dedicaba a ser jardinero por lo que no tenían que haberlo secuestrado.

"Se retiro porque él está enfermo del corazón... él es hipertenso, tiene un problema respiratorio, por eso se retiró... él no tiene nada que ver, no usa armas, no tenían por qué hacerle lo que le hicieron".

Narró que el vehículo en el que fueron interceptados los trabajadores era el que los llevaba diariamente al cuartel y por la tarde los regresaba a instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde cada trabajador tomaba su camino a casa.

"De Satélite al cuartel y del cuartel a Satélite, de 5 de la mañana a 3 de la tarde, esa era la misma rutina diaria", mencionó.

En #Chiapas un convoy secuestró a 23 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el municipio de #Ocozocoautl, que apenas ayer fue nombrado como Pueblo Mágico.

Señaló que en ningún momento su esposo le comentó sobre alguna situación de peligro o amenaza que estuviera ocurriendo."Todo estaba bien, porque como él no tenía problemas porque él no se metía en nada de eso".Mencionó que se enteró de lo ocurrido la noche de ayer debido a las noticias y a las esposas de los otros trabajadores.Sobre los videos que han circulado en redes sociales, la señora Herminia señaló que logró identificar a su esposo a quien ve muy agotado y débil.Además, aclaró que contrario a lo que mencionan las autoridades, ella no observa ningún operativo para ayudar a la localización de su esposo y sus compañeros.

Publican otro video de los trabajadores secuestrados en Chiapas.

"Yo no veo nada, no veo ningún movimiento, no veo afligidos, no veo los convoyes, no veo a la policía, no se ve nada, todo está tranquilo, como que no pasa nada".Durante la entrevista, la señora Herminia hizo alusión a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante La Mañanera dijo que iba a acusar con sus papás y sus abuelos a los delincuentes que secuestraron a los trabajadores."En vez de que lo tome con seriedad, con responsabilidad, pues de relajo lo toma y eso a mí me da mucho coraje porque si fuera a su familia... no lo tomaría con tanta tranquilidad y serenidad", comentó."Es una burla... si a él le estuviera pasando no se burlaría de esa forma, porque yo así lo tomo".Por último, dijo que se encuentra en suspenso ya que en cualquier momento puede suscitarse un enfrentamiento que provoque que no vuelva a ver a su esposo."Yo sé que puede haber balacera y le puede pasar algo".